कर्नाटक के 'दसरा जुलूस' में दुष्कर्म के दोषियों को फांसी... Viral पोस्टर और झांकी ने इंटरनेट पर छेड़ दी बहस!

कर्नाटक के कोडागु जिले के गोनिकोप्पल में मनाए जा रहे पारंपरिक दसरा जुलूस (Dasara Procession) के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों के विरोध में एक बेहद शक्तिशाली संदेश देखने को मिला. इस जुलूस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और अवेयरनेस से जुड़े कई पोस्टर्स नजर आए. हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र वह झांकी रही, जिसमें महिलाओं के साथ क्राइम या दुष्कर्म जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाते हुए दिखाया गया था. जुलूस में शामिल इस स्पेशल कैंपेन ने वहां मौजूद लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स का भरपूर ध्यान खींचा और समाज को एक कड़ा संदेश दिया.

दसरा जुलूस में दिखा कड़ा संदेश

कोडागु के गोनिकोप्पल में निकले दसरा जुलूस का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस जुलूस के दौरान महिलाओं की सेफ्टी और उनके अधिकारों के समर्थन में एक खास कैंपेन चलाया गया. चारों तरफ ऐसे पोस्टर्स और बैनर लहराए जा रहे थे जिन पर साफ शब्दों में लिखा था, ‘Stop Rape, Respect Women’. इस मार्च का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा और अपराधों पर रोक लगाना था. जुलूस में शामिल लोगों ने समाज को यह याद दिलाया कि महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए.

झांकी में फांसी के फंदे का प्रदर्शन बना चर्चा का केंद्र

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सबसे बड़ा आकर्षण वह झांकी रही जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस झांकी के जरिए समाज को यह कड़ा संदेश दिया गया कि महिलाओं के खिलाफ कुकृत्य करने वालों के लिए नरमी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. झांकी में दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध करने वाले दोषियों को सरेआम फांसी के फंदे पर लटकाते हुए दिखाया गया था. इसके जरिए दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा यानी डेथ पेनल्टी (Death Penalty) की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई, ताकि ऐसा करने वालों के मन में कानून का डर पैदा हो सके.

A strong message against sexual violence and in support of women’s safety was conveyed during the Gonikoppa Dasara procession in Kodagu district. Under the slogan “Stop Rape, Respect Women,” a demand was raised for the death penalty for rapists and murderers. The highlight of the demonstration was a mock hanging of effigies representing four rapists, staged using a crane. The display attracted public attention and conveyed the message that protecting women and girls is a collective social responsibility. The demonstration emphasised the need to ensure women’s safety, deliver speedy justice to victims of sexual violence, and impose strict punishment on offenders. Through the slogans “Stop Rape, Respect Women” and “Death Penalty for Rapists,” the campaign called for stronger action against sexual violence and greater respect for women in society. The demonstration at the Gonikoppa Dasara procession served as a reminder that women’s safety must go beyond slogans and become a shared responsibility. — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) October 24, 2026

महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की मांग पर जोर

इस पूरे कैंपेन और जुलूस के माध्यम से न सिर्फ अवेयरनेस फैलाई गई, बल्कि विक्टिम्स को न्याय दिलाने और महिलाओं को एक सेफ एनवायरनमेंट देने की जरूरत पर भी जोर दिया गया. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने पब्लिक का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर खींचा है और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं. इस आयोजन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब तक समाज में महिलाओं के प्रति सोच नहीं बदलेगी और अपराधियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे कैंपेन और आवाजें उठानी बेहद जरूरी हैं.

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