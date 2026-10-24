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कर्नाटक के ‘दसरा जुलूस’ में दुष्कर्म के दोषियों को फांसी… Viral पोस्टर और झांकी ने इंटरनेट पर छेड़ दी बहस!

कर्नाटक के कोडागु जिले के गोनिकोप्पल में दसरा जुलूस के दौरान महिलाओं की सुरक्षा पर खास संदेश दिया गया. 'Stop Rape, Respect Women' पोस्टर्स और दुष्कर्म के दोषियों को फांसी पर दिखाती झांकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Kajal Jain | Published: October 24, 2026 5:34:53 PM IST

कर्नाटक के 'दसरा जुलूस' में दुष्कर्म के दोषियों को फांसी... Viral पोस्टर और झांकी ने इंटरनेट पर छेड़ दी बहस!
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कर्नाटक के कोडागु जिले के गोनिकोप्पल में मनाए जा रहे पारंपरिक दसरा जुलूस (Dasara Procession) के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों के विरोध में एक बेहद शक्तिशाली संदेश देखने को मिला. इस जुलूस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और अवेयरनेस से जुड़े कई पोस्टर्स नजर आए. हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र वह झांकी रही, जिसमें महिलाओं के साथ क्राइम या दुष्कर्म जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाते हुए दिखाया गया था. जुलूस में शामिल इस स्पेशल कैंपेन ने वहां मौजूद लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स का भरपूर ध्यान खींचा और समाज को एक कड़ा संदेश दिया.

दसरा जुलूस में दिखा कड़ा संदेश

कोडागु के गोनिकोप्पल में निकले दसरा जुलूस का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस जुलूस के दौरान महिलाओं की सेफ्टी और उनके अधिकारों के समर्थन में एक खास कैंपेन चलाया गया. चारों तरफ ऐसे पोस्टर्स और बैनर लहराए जा रहे थे जिन पर साफ शब्दों में लिखा था, ‘Stop Rape, Respect Women’. इस मार्च का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा और अपराधों पर रोक लगाना था. जुलूस में शामिल लोगों ने समाज को यह याद दिलाया कि महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए.

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झांकी में फांसी के फंदे का प्रदर्शन बना चर्चा का केंद्र

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सबसे बड़ा आकर्षण वह झांकी रही जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस झांकी के जरिए समाज को यह कड़ा संदेश दिया गया कि महिलाओं के खिलाफ कुकृत्य करने वालों के लिए नरमी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. झांकी में दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध करने वाले दोषियों को सरेआम फांसी के फंदे पर लटकाते हुए दिखाया गया था. इसके जरिए दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा यानी डेथ पेनल्टी (Death Penalty) की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई, ताकि ऐसा करने वालों के मन में कानून का डर पैदा हो सके.

महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की मांग पर जोर

इस पूरे कैंपेन और जुलूस के माध्यम से न सिर्फ अवेयरनेस फैलाई गई, बल्कि विक्टिम्स को न्याय दिलाने और महिलाओं को एक सेफ एनवायरनमेंट देने की जरूरत पर भी जोर दिया गया. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने पब्लिक का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर खींचा है और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं. इस आयोजन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब तक समाज में महिलाओं के प्रति सोच नहीं बदलेगी और अपराधियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे कैंपेन और आवाजें उठानी बेहद जरूरी हैं.

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Tags: viral video
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