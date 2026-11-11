जिस खूबसूरत महिला ने किए 9 निकाह! हाई कोर्ट ने कर दी कौन सी टिप्पणी? जिसकी देशभर में हो रही चर्चा!

Karnataka High Court 9 Marriages Case: कई शादियां करने और अलग-अलग समय में भी कई पतियों के साथ रहने को अक्सर पुरुष प्रधान समाज में गलत नजरिये से देखा जाता है. ऐसे ही एक मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अगर किसी महिला ने 9 शादियां की हैं तो यह उसके चरित्र का आकलन करने या उसकी शिकायत को खारिज करने का आधार नहीं बन सकता है. कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने शिकायतकर्ता महिला के शादीशुदा इतिहास पर कहा कि शादियों की संख्या अपने आप में यह साबित नहीं करती है कि वह आपराधिक प्रवृत्ति की है. कोर्ट ने यह भी कहा कि कई शादियों के चलते पति के खिलाफ आरोपों को खारिज करने का कारण नहीं बन सकता है.

न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी की शादियों की संख्या चरित्र पर अभियोग का कारण नहीं बन सकती हैं. इससे यह भी साबित नहीं होता है कि वह आपराधिक कदाचार की कोई पूर्व धारणा पेश करती है.

क्या है पूरा मामला

मिली जानकारी के मुताबिक, यह पूरा विवाद 13 जनवरी, 2022 को हुए विवाह के बाद कपल के बीच पैदा हुई अनबन से जुड़ा है. शादी के बाद संबंध बिगड़ने पर पत्नी ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की. इस पर महिला के पति राजा ने इस कानूनी कार्रवाई को चुनौती दी. इसका आधार यह बताया कि कि उसकी पत्नी ने 9 शादियां की थीं. इस पर महिला ने पिछली शादियों को स्वीकार किया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि उसकी हर एक शादी का अंत तलाक, तलाक-ए-खास या खुला के जरिए हुआ था. उसने कहा-पति के खिलाफ क्रूरता और दहेज प्रताड़ना का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है.

यह भी पढ़ें: ‘सुहैल, साजिद, अनवर और अली’ शरीफ इतना भी नहीं था ‘शरीफ’ 8 लोगों की हत्या का था आरोप

यह भी पढ़ें: Caught On Camera: ‘तुम सब हमारे नौकर हो’ इसके बाद ASI-युवक ने कर दी एक-दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात

यह भी पढ़ें: दिन में एक बार खाना फिर महिला के साथ 2 दफा बनाते थे संबंध, 2 साल तक रोज चला सिलसिला