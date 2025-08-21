Karnataka Bike Taxi बैन पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार को जमकर लगाई लताड़, सुन लटक गया Siddaramaiah का मुंह

Karnataka HC on Bike Taxi Ban: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने की कड़ी आलोचना की और इसके तर्क को कमजोर और कानूनी रूप से असमर्थनीय बताया। पीठ का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू ने टिप्पणी की कि बाइक टैक्सियां विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत हैं, खासकर शहरों में किफायती अंतिम-मील परिवहन के लिए। न्यायालय ने कहा कि कम से कम 13 अन्य भारतीय राज्यों में बाइक टैक्सियां चल रही हैं और इन्हें शहरी गतिशीलता के एक कानूनी और महत्वपूर्ण रूप के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अदालत ने क्या कहा?

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम के तहत बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने के राज्य के दावे को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, “नियमों का अभाव ऐसे व्यापक प्रतिबंध को उचित नहीं ठहरा सकता जो लोगों को अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत आजीविका के उनके अधिकार से वंचित करता है।”

ऑपरेटरों को एक बड़ी राहत देते हुए, अदालत ने महाधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि फिलहाल बाइक टैक्सी चालकों के खिलाफ कोई दंडात्मक या दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वासन दिया कि नीति बनाने का मामला सरकार के “उच्चतम स्तर” पर उठाया जाएगा। अगली सुनवाई 22 सितंबर को निर्धारित है।

अदालत ने पूछे सवाल

अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या राज्य ने बाइक टैक्सियों को बाहर करने के लिए जानबूझकर नीतिगत रुख अपनाया है और चेतावनी दी कि इस तरह के कदम के लिए ठोस कानूनी तर्क की आवश्यकता होती है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, बाइक टैक्सी कल्याण संघ ने अदालत की टिप्पणी का स्वागत किया और सुरक्षित, कानूनी और टिकाऊ संचालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।