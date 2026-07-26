देश में पहली बार हुआ ऐसा! सभी 7 कोर्टरूम में सिर्फ महिला जज संभालेंगी कमान; 1 अगस्त से लागू होगा नया रोस्टर

कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच से एक ऐसी खबर आई है जिसे भारतीय न्यायिक इतिहास में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है. 1 अगस्त से, धारवाड़ बेंच के सभी सात कोर्टरूम में न्यायिक कार्यवाही सिर्फ़ महिला जज ही करेंगी; इस रोस्टर में एक भी पुरुष जज शामिल नहीं होगा. हाई कोर्ट के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी हाई कोर्ट बेंच का पूरा कामकाज सिर्फ़ महिला जज संभालेंगी. इस ऐतिहासिक रोस्टर को लेकर कानूनी बिरादरी, वकीलों और महिला संगठनों में उत्साह का माहौल है. इसे न्याय व्यवस्था में जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, एक ऐसा कदम जिस पर अब पूरे देश में चर्चा हो रही है.

धारवाड़ बेंच में लागू किए जा रहे नए रोस्टर ने कई पुरानी परंपराओं को तोड़ा है. महिला जज अब सभी सात कोर्ट में मामलों की सुनवाई करेंगी, जिनमें तीन डिवीज़न बेंच और चार सिंगल बेंच शामिल हैं. गौरतलब है कि यह फ़ैसला कोई इत्तेफ़ाक नहीं है, बल्कि चीफ जस्टिस विभु बखरू के आदेश का नतीजा है, जिसे बार एसोसिएशन के अनुरोध पर लागू किया गया है. इस पहल का मकसद महिलाओं की भागीदारी को और मज़बूत करना है, और यह इंटरनेशनल विमेंस मंथ के मौके पर किया जा रहा है. हालाँकि न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इससे पहले कभी भी किसी हाई कोर्ट बेंच की पूरी ज़िम्मेदारी महिला जजों को नहीं सौंपी गई थी. नतीजतन, धारवाड़ बेंच का यह रोस्टर भविष्य में दूसरी अदालतों के लिए एक मिसाल बन सकता है.

ऐतिहासिक रोस्टर ने रचा नया इतिहास

कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच के लिए जारी नया रोस्टर भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ता है. 1 अगस्त से लागू होने वाले इस रोस्टर के तहत, सभी सात कोर्ट में सिर्फ़ महिला जज ही सुनवाई करेंगी, जिनमें तीन डिवीज़न बेंच और चार सिंगल बेंच शामिल हैं. यह पहली बार है जब किसी हाई कोर्ट बेंच की पूरी कार्यवाही एक साथ सिर्फ़ महिला जजों की देखरेख में होगी. यह फ़ैसला सिर्फ़ अदालतों के कामकाज तक सीमित नहीं है; इसके संदेश को कहीं ज़्यादा अहम माना जा रहा है. हालांकि लंबे समय से न्यायपालिका में पुरुषों का दबदबा रहा है, लेकिन महिला जजों की संख्या और उनकी ज़िम्मेदारियों का दायरा लगातार बढ़ रहा है. धारवाड़ बेंच का रोस्टर इस बदलाव का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है.

आधिकारिक रोस्टर आदेश जारी करते हुए, चीफ जस्टिस विभु बखरू ने सभी सात कोर्ट की ज़िम्मेदारी महिला जजों को सौंपी है. इस आदेश ने न्यायिक हलकों में व्यापक चर्चा छेड़ दी है. कई वरिष्ठ वकीलों का मानना ​​है कि यह फ़ैसला महिलाओं की काबिलियत और न्यायिक नेतृत्व की उनकी क्षमता में बढ़ते भरोसे को दिखाता है.

फ़ैसले पर देशव्यापी चर्चा

धारवाड़ बेंच के नए रोस्टर के सामने आने से न्यायिक और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में चर्चा शुरू हो गई है. कई पूर्व जजों, वरिष्ठ वकीलों और महिला संगठनों ने इसे एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कदम बताया है. उनका मानना ​​है कि न्याय देने की क्षमता लिंग पर निर्भर नहीं करती है, और यह फ़ैसला उसी सिद्धांत को मज़बूत करता है. यह इस बात का भी संकेत है कि देश के प्रमुख संस्थानों में महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाएँ सौंपने का चलन तेज़ी से बढ़ेगा.