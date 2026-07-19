Junk food ban: जंक फूड पर सख्ती, स्कूलों के बाहर नहीं मिलेगा पिज्जा-बर्गर! बच्चों की हेल्थ को लेकर अलर्ट सरकार

Karnataka junk food ban: कर्नाटक सरकार राज्य के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए नई पहल करने जा रही है. सरकार ने स्कूलों और उनके आसपास जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर ने मंगलुरु में इस प्रस्तावित फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों में स्वस्थ खानपान की आदत विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है. उनका मानना है कि यदि कम उम्र में ही बच्चों को पौष्टिक भोजन की ओर प्रेरित किया जाए तो भविष्य में कई गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है.

स्कूल परिसर और आसपास नहीं बिकेंगे पिज्जा-बर्गर

सरकार की योजना के अनुसार स्कूलों और उनके आसपास के क्षेत्रों में पिज्जा, बर्गर तथा अन्य जंक फूड की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चों को ऐसे खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है जो उनके शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास में भी मदद करें. यदि विद्यालयों के आसपास जंक फूड आसानी से उपलब्ध रहेगा तो बच्चों को उससे दूर रखना मुश्किल होगा. इसी वजह से सरकार स्कूल क्षेत्र को जंक फूड मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है.

जंक फूड को बताया बच्चों की बीमारियों की बड़ी वजह

वेनलॉक सरकारी अस्पताल में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री यू.टी. खादर ने कहा कि बच्चों में बढ़ रही कई स्वास्थ्य समस्याओं के पीछे जंक फूड एक प्रमुख कारण बनकर उभरा है. उनका कहना है कि लगातार अधिक वसा, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है. इससे मोटापा, पाचन संबंधी समस्याएं और अन्य जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. मंत्री ने कहा कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई करने जा रही है.

जल्द जारी होगा आधिकारिक आदेश

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जंक फूड प्रतिबंध को लेकर विभागीय स्तर पर चर्चा पूरी हो चुकी है और जल्द ही इससे संबंधित आधिकारिक आदेश जारी किए जाएंगे. उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में इस विषय पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक भी की गई है, जिसमें स्कूलों के आसपास जंक फूड बिक्री रोकने के उपायों पर चर्चा हुई. सरकार चाहती है कि बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य वातावरण तैयार किया जाए.

फूड सेफ्टी नियमों में भी होंगे बड़े बदलाव

कर्नाटक सरकार केवल जंक फूड पर रोक लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहती. इसके साथ ही राज्य में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की तैयारी भी की जा रही है. मंत्री खादर ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा फूड टेस्टिंग लैब्स को आधुनिक बनाया जाएगा. इसके अलावा नई तकनीकों से लैस प्रयोगशालाएं स्थापित करने की दिशा में भी काम चल रहा है. इन कदमों का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट और घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है.

आधुनिक फूड टेस्टिंग लैब्स पर सरकार का फोकस

सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत नई और उन्नत फूड टेस्टिंग लैब्स स्थापित करने की योजना बना रही है. इन प्रयोगशालाओं में खाद्य पदार्थों की वैज्ञानिक जांच की जाएगी ताकि बाजार में बिकने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. सरकार का मानना है कि आधुनिक जांच प्रणाली से खाद्य सुरक्षा कानूनों को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा.

अदालत में भी टिक सकेंगी जांच रिपोर्ट

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नई लैब्स केवल सामान्य जांच तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि वहां तैयार होने वाली रिपोर्टें कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं में भी मजबूत साक्ष्य के रूप में उपयोग की जा सकेंगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट ऐसी होगी जो अदालतों और कानूनी जांच के दौरान भी विश्वसनीय मानी जाए. इससे मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई और अधिक प्रभावी हो सकेगी.

सुपरमार्केट और दुकानदारों को भी चेतावनी

यू.टी. खादर ने सुपरस्टोर्स और सुपरमार्केट संचालकों को भी सख्त संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि व्यापारी केवल उन्हीं खाद्य उत्पादों की बिक्री करें जो निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हों. बिना जांचे-परखे या संदिग्ध गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को बाजार में बेचने से बचना चाहिए. सरकार खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में है.

बच्चों की सेहत को लेकर सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य

कर्नाटक सरकार का मानना है कि बच्चों में स्वस्थ खानपान की आदतें विकसित करना केवल वर्तमान की जरूरत नहीं बल्कि भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव भी है. यदि स्कूल स्तर पर ही बच्चों को पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक किया जाए और जंक फूड की पहुंच सीमित कर दी जाए तो आने वाले वर्षों में कई स्वास्थ्य चुनौतियों को कम किया जा सकता है. इसी सोच के साथ राज्य सरकार स्कूलों को स्वस्थ खानपान के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.