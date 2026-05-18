कर्नाटक में दो हाथियों की लड़ाई बनी मौत का मंजर! महिला टूरिस्ट की दर्दनाक मौत, वीडियो वायरल

कर्नाटक के कोडगु जिले स्थित मशहूर दुबारे एलीफेंट कैंप में एक दर्दनाक हादसे ने सबको हिला कर रख दिया. दो हाथियों की ऐसी लड़ाई हुई कि उनके चपेट में आने के कारण तमिलनाडु की 33 वर्षीय महिला पर्यटक की मौत हो गई. इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

क्या है वायरल वीडियो?

सोमवार को कोडागु ज़िले के मशहूर दुबारे हाथी कैंप में दो पालतू हाथियों के बीच अचानक हुई झड़प के दौरान, एक 33 साल की महिला पर्यटक हाथी के नीचे दबकर मर गई. मृतका की पहचान तुलसी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि जब यह दुखद घटना हुई, तब वह नदी के किनारे खड़ी होकर हाथियों को नहाते हुए देख रही थी.

STORY | Karnataka: Woman dies during elephant fight at Dubare camp; safety measures ordered A woman was crushed to death during a fight between two trained elephants at the Dubare camp in Karnataka’s Kodagu district after one of the animals lost balance and fell on her,… pic.twitter.com/c4PqYCVxQP — Press Trust of India (@PTI_News) May 18, 2026

पुलिस ने क्या दी जानकारी?

वन अधिकारियों के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब पालतू हाथी कंचन और मार्तंडा अचानक आक्रामक हो गए और नहाने के दौरान आपस में लड़ने लगे. हालांकि महावतों ने जानवरों को काबू करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि कंचन ने मार्तंडा पर हमला कर दिया. इस अफरा-तफरी में मार्तंडा का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा, जिससे गलती से तुलसी हाथी के नीचे दब गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

कर्नाटक के वन मंत्री ने जताया शोक

कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने इस दर्दनाक हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए महिला पर्यटक के निधन पर गहरी संवेदना जताई है. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. साथ ही, इस हादसे ने एक बार फिर जंगली और प्रशिक्षित हाथियों के बीच काम करने के दौरान सुरक्षा इंतजामों और सतर्कता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.