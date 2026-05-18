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कर्नाटक में दो हाथियों की लड़ाई बनी मौत का मंजर! महिला टूरिस्ट की दर्दनाक मौत, वीडियो वायरल

Elephant Fight: कर्नाटक से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहां दो हाथियों के बीच अचानक ऐसा युद्ध हुआ कि एक महिला कि जान चली गई. इसका वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 18, 2026 6:30:18 PM IST

दो हाथियों की भिड़ंत में महिला की गई जान
दो हाथियों की भिड़ंत में महिला की गई जान


कर्नाटक के कोडगु जिले स्थित मशहूर दुबारे एलीफेंट कैंप में एक दर्दनाक हादसे ने सबको हिला कर रख दिया. दो हाथियों की ऐसी लड़ाई हुई कि उनके चपेट में आने के कारण तमिलनाडु की 33 वर्षीय महिला पर्यटक की मौत हो गई. इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

क्या है वायरल वीडियो?

सोमवार को कोडागु ज़िले के मशहूर दुबारे हाथी कैंप में दो पालतू हाथियों के बीच अचानक हुई झड़प के दौरान, एक 33 साल की महिला पर्यटक हाथी के नीचे दबकर मर गई. मृतका की पहचान तुलसी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि जब यह दुखद घटना हुई, तब वह नदी के किनारे खड़ी होकर हाथियों को नहाते हुए देख रही थी.

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पुलिस ने क्या दी जानकारी?

वन अधिकारियों के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब पालतू हाथी कंचन और मार्तंडा अचानक आक्रामक हो गए और नहाने के दौरान आपस में लड़ने लगे. हालांकि महावतों ने जानवरों को काबू करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि कंचन ने मार्तंडा पर हमला कर दिया. इस अफरा-तफरी में मार्तंडा का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा, जिससे गलती से तुलसी हाथी के नीचे दब गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. 

कर्नाटक के वन मंत्री ने जताया शोक

कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने इस दर्दनाक हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए महिला पर्यटक के निधन पर गहरी संवेदना जताई है. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. साथ ही, इस हादसे ने एक बार फिर जंगली और प्रशिक्षित हाथियों के बीच काम करने के दौरान सुरक्षा इंतजामों और सतर्कता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Tags: elephant fightviral video
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