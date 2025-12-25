Home > देश > Karnataka Bus Accident: कर्नाटक में कैसे जिंदा जल गए 17 लोग? बीच सड़क ऐसे हुआ भयानक बस हादसा, कई यात्री घायल

Bus Incident: कर्नाटक के चित्रदुर्ग ज़िले में हिरियूर के पास एक भयानक बस हादसा हुआ है. सी. ब्रीडर्स की एक प्राइवेट स्लीपर बस, जो बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी, एक लॉरी से टकरा गई, जिसके बाद बस में आग लग गई. बस के अंदर 11 यात्री ज़िंदा जल गए

By: Heena Khan | Last Updated: December 25, 2025 9:04:07 AM IST

Karnataka Bus Accident: कर्नाटक से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक के चित्रदुर्ग ज़िले में हिरियूर के पास एक भयानक बस हादसा हुआ है. सी. ब्रीडर्स की एक प्राइवेट स्लीपर बस, जो बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी, एक लॉरी से टकरा गई, जिसके बाद बस में आग लग गई. बस के अंदर 17 यात्री ज़िंदा जल गए. सूत्रों के मुताबिक बस में 32 यात्री सवार थे. यह हादसा नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां टक्कर के बाद बस में तेज़ी से आग लग गई.

बेखबर सो रहे थे यात्री

बताया का रहा है कि कई यात्री सो रहे थे, जिससे बचाव कार्य मुश्किल हो गया. इक्कीस घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने और बचाव अभियान चलाने के लिए मौके पर पहुंचीं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि टक्कर के बाद डीज़ल टैंक लीक होने से आग लगी होगी.

कैसे हुआ भीषण हादसा?

शुरुआती जांच से पता चलता है कि टक्कर के बाद डीज़ल टैंक लीक हो गया जिसके बाद आग लग गई. वहीं इस हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने दुख जताया है और घायलों को इलाज देने का निर्देश दिया है. इस मातम के माहौल के बीच मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए सरकारी मदद की घोषणा की गई है. वहीं आपकी जानकारी के लिए बताए दें कि इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें बताया गया है कि बस बेंगलुरु से गोवा जा रही थी. रात करीब 1 बजे नेशनल हाईवे पर हिरियूर के पास बस की एक लॉरी से टक्कर हो गई. लॉरी ड्राइवर ने अपना वाहन डिवाइडर पर चढ़ा दिया था, जिससे दोनों गाड़ियों के बीच ज़बरदस्त टक्कर हो गई. 10 मिनट के अंदर बस बुरी तरह जल गई. यह एक एयर-कंडीशन्ड बस थी. इन पोस्ट में दावा किया गया है कि बस में सवार सभी यात्रियों की आग में मौत हो गई, सिर्फ़ दो लोग ही बच पाए. जलती हुई बस का एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें ऊंची-ऊंची लपटें दिख रही हैं.

