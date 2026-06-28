ब्रेकअप के बाद बेकाबू हुआ आशिक! गर्लफ्रेंड को किडनैप कर बोला- अब दोनों में से कोई नहीं बचेगा…फिर हुआ खौफनाक अंत

Tumkur car blast: महिला के बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद कार में जोरदार धमाका हुआ. विस्फोट इतना तेज था कि वाहन आग के गोले में बदल गया. आग तेजी से फैल गई और नागेंद्र कार के भीतर ही फंस गया. वह बाहर नहीं निकल सका और जिंदा जल गया. इस घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और करीब एक किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया.

महिला और ड्राइवर अस्पताल में भर्ती

धमाके में महिला और कैब चालक प्रवीण भी घायल हो गए. दोनों को तत्काल तुमकुरु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस की शुरुआती जांच में कैब से बम जैसी विस्फोटक सामग्री मिलने की बात सामने आई है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि विस्फोट कैसे हुआ, किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया और वह आरोपी के पास कहां से आया.

एसपी ने क्या कहा?

तुमकुरु के पुलिस अधीक्षक अशोक केवी ने बताया कि पुलिस को नेशनल हाईवे पर एक वाहन में आग लगने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने पर टीम को एक घायल महिला और वाहन चालक मिले. पूछताछ के दौरान पता चला कि वाहन में विस्फोट हुआ था. एसपी के मुताबिक शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि मृतक नागेंद्र के पास विस्फोटक सामग्री थी और ऐसा प्रतीत होता है कि धमाका जानबूझकर किया गया. हालांकि घटना के सभी पहलुओं की जांच जारी है.

जांच में जुटी पुलिस

कल्लामबेला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी की मंशा क्या थी, विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई और धमाका किस परिस्थिति में हुआ. प्रारंभिक जांच के अनुसार नागेंद्र और महिला बेंगलुरु के जयनगर इलाके से निकले थे और अंकोला की ओर जा रहे थे. अब पुलिस तकनीकी और फोरेंसिक जांच के जरिए मामले की हर कड़ी को जोड़ने में लगी है.