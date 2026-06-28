Home > देश > ब्रेकअप के बाद बेकाबू हुआ आशिक! गर्लफ्रेंड को किडनैप कर बोला- अब दोनों में से कोई नहीं बचेगा…फिर हुआ खौफनाक अंत

ब्रेकअप के बाद बेकाबू हुआ आशिक! गर्लफ्रेंड को किडनैप कर बोला- अब दोनों में से कोई नहीं बचेगा…फिर हुआ खौफनाक अंत

Tumkur car blast: कर्नाटक के तुमकुरु जिले में ब्रेकअप के बाद एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका का कथित तौर पर अपहरण कर लिया और उसे जबरन कैब में बैठाकर ले जाने लगा. रास्ते में उसने महिला को जान से मारने की धमकी दी और चाकू से हमला भी किया. महिला किसी तरह कैब से बाहर निकलने में सफल रही, लेकिन कुछ ही देर बाद कार में जोरदार विस्फोट हो गया.

By: Ranjana Sharma | Published: June 28, 2026 11:31:32 AM IST

ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड का अपहरण, फिर हाईवे पर हुआ विस्फोट
ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड का अपहरण, फिर हाईवे पर हुआ विस्फोट


Tumkur car blast: महिला के बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद कार में जोरदार धमाका हुआ. विस्फोट इतना तेज था कि वाहन आग के गोले में बदल गया. आग तेजी से फैल गई और नागेंद्र कार के भीतर ही फंस गया. वह बाहर नहीं निकल सका और जिंदा जल गया. इस घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और करीब एक किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया.

महिला और ड्राइवर अस्पताल में भर्ती

धमाके में महिला और कैब चालक प्रवीण भी घायल हो गए. दोनों को तत्काल तुमकुरु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस की शुरुआती जांच में कैब से बम जैसी विस्फोटक सामग्री मिलने की बात सामने आई है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि विस्फोट कैसे हुआ, किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया और वह आरोपी के पास कहां से आया.

You Might Be Interested In

एसपी ने क्या कहा?

तुमकुरु के पुलिस अधीक्षक अशोक केवी ने बताया कि पुलिस को नेशनल हाईवे पर एक वाहन में आग लगने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने पर टीम को एक घायल महिला और वाहन चालक मिले. पूछताछ के दौरान पता चला कि वाहन में विस्फोट हुआ था. एसपी के मुताबिक शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि मृतक नागेंद्र के पास विस्फोटक सामग्री थी और ऐसा प्रतीत होता है कि धमाका जानबूझकर किया गया. हालांकि घटना के सभी पहलुओं की जांच जारी है.

जांच में जुटी पुलिस

कल्लामबेला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी की मंशा क्या थी, विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई और धमाका किस परिस्थिति में हुआ. प्रारंभिक जांच के अनुसार नागेंद्र और महिला बेंगलुरु के जयनगर इलाके से निकले थे और अंकोला की ओर जा रहे थे. अब पुलिस तकनीकी और फोरेंसिक जांच के जरिए मामले की हर कड़ी को जोड़ने में लगी है.

Tags: karnataka blast
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गौरव खन्ना से क्यों तलाक ले रही आकांक्षा चमोला?

June 28, 2026

जब असली दर्द बना चेतना पांडे की एक्टिंग की जान

June 27, 2026

Biopics: 2026 में बॉलीवुड हिलाने आ रहे हैं ये 5...

June 27, 2026

2026 का T20 किंग कौन? ये भारतीय बल्लेबाज सबसे आगे

June 27, 2026

आयुर्वेदिक डाइट सीक्रेट: थकान और कमजोरी को कहें अलविदा

June 27, 2026

रवीना टंडन ने लूटी लाइमलाइट

June 27, 2026
ब्रेकअप के बाद बेकाबू हुआ आशिक! गर्लफ्रेंड को किडनैप कर बोला- अब दोनों में से कोई नहीं बचेगा…फिर हुआ खौफनाक अंत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ब्रेकअप के बाद बेकाबू हुआ आशिक! गर्लफ्रेंड को किडनैप कर बोला- अब दोनों में से कोई नहीं बचेगा…फिर हुआ खौफनाक अंत
ब्रेकअप के बाद बेकाबू हुआ आशिक! गर्लफ्रेंड को किडनैप कर बोला- अब दोनों में से कोई नहीं बचेगा…फिर हुआ खौफनाक अंत
ब्रेकअप के बाद बेकाबू हुआ आशिक! गर्लफ्रेंड को किडनैप कर बोला- अब दोनों में से कोई नहीं बचेगा…फिर हुआ खौफनाक अंत
ब्रेकअप के बाद बेकाबू हुआ आशिक! गर्लफ्रेंड को किडनैप कर बोला- अब दोनों में से कोई नहीं बचेगा…फिर हुआ खौफनाक अंत