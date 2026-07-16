Home > क्राइम > Bengaluru Crime: महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराता था शख्स, फिर रातभर करता था घिनौना काम; हिडन सीसीटीवी कैमरे में पकड़ी गई चोरी

Bengaluru Crime: महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराता था शख्स, फिर रातभर करता था घिनौना काम; हिडन सीसीटीवी कैमरे में पकड़ी गई चोरी

Karnataka Crime: बेंगलुरु से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां एक शख्स महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराकर उसे रातभर पहनता था और फिर अगले दिन उसे छोड़कर वापस दूसरे कपड़े ले जाता था.

By: Sohail Rahman | Published: July 16, 2026 8:58:52 PM IST

महिलाओं के कपड़े चुराकर पहनता था शख्स
महिलाओं के कपड़े चुराकर पहनता था शख्स


Bengaluru Crime: बेंगलुरु में एक छिपे हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने चोरी का एक अजीब मामला सुलझाया. कैमरे में 23 साल का एक आदमी घर की छत से महिलाओं के अंडरगारमेंट्स (अंदरूनी कपड़े) चुराते हुए कैद हुआ. बताया जाता है कि आरोपी धुले हुए कपड़े ले जाता था, उन्हें रात भर पहनता था, अगले दिन वापस रख देता था और दूसरा जोड़ा ले जाता था.

यह मामला होयसला नगर में तब सामने आया जब दो महिलाओं ने एक अजीब पैटर्न देखा. छत पर सूखने के लिए डाले गए अंडरवियर रात में गायब हो जाते थे. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक और भी अजीब बात यह थी कि गायब हुए अंडरगारमेंट्स अगले दिन वापस मिल जाते थे, जबकि धुले हुए दूसरे कपड़े गायब हो जाते थे.

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सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

कई घटनाओें के सामने आने के बाद हिडेन सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला लिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनकी छत पर कौन आ रहा है. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कैमरे में 2 जुलाई को सुबह करीब 3 बजे आरोपी कैद हुआ. फुटेज में उसे छत पर आते, पहले गायब हुआ अंडरगारमेंट वापस रखते और जाने से पहले एक नया कपड़ा ले जाते हुए देखा गया.

यह भी पढ़ें – Englang News: 11 साल के दौरान 17 लड़कियों को बनाया शिकार, भरोसा जीतते थे फिर करते थे घिनौना काम 

आरोपी में दिखी महिलाओं जैसी हरकतें करने की प्रवृत्ति

इसके अलावा, अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि रिकॉर्डिंग में उसे उस इलाके से जाने से पहले कपड़े के साथ यौन रूप से अनुचित हरकतें करते हुए देखा गया. CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने असम के रहने वाले 23 साल के अब्दुल हुसैन का पता लगाया और उसे गिरफ्तार किया. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, माना जाता है कि आरोपी को एक तरह का मनोवैज्ञानिक जुनून (fetish) है और उसमें महिलाओं जैसी हरकतें करने की प्रवृत्ति देखी गई है.

पुलिस ने कहा कि उनकी जांच में अब तक ऐसी दो घटनाओं की पुष्टि हुई है. अधिकारी ने कहा कि वह महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराता था, उन्हें एक बार पहनता था, और फिर इस्तेमाल किए गए कपड़े वापस रखकर नए कपड़े ले जाता था. हम जांच कर रहे हैं कि क्या ऐसे और भी मामले हैं. इस बात का पता लगाने के लिए जांच जारी है कि क्या इलाके के अन्य घरों को भी निशाना बनाया गया था.

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Tags: crime news
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