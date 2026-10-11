Kapil Sibal: सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटकर थक गए कपिल सिब्बल? सीनियर वकील के एक बयान से उठे कई सवाल

Kapil Sibal Statement on Supreme Court: सीनियर वकील और राज्यसभा MP कपिल सिब्बल ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ी चिंताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तरीके पर निराशा जताई है. उन्होंने कहा कि उन्हें ज्यूडिशियरी से राहत मिलने की बहुत कम उम्मीद है. जी हां! आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट पर से भरोसा उठ जाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि वो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बार-बार कोर्ट का चक्कर लगाते-लगाते थक गए हैं. वो शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कह रहे थे. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और SIR प्रोसेस के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की रोक के जवाब में की गई थी. चलिए जान लेते हैं इस दौरान कपिल सिब्बल ने क्या-क्या कहा?

कोर्ट के चक्कर काटते-काटते थक गए सिब्बल

सिब्बल ने कहा, ‘मैं सुप्रीम कोर्ट जाते-जाते थक गया हूं. मैं अपनी बात कह रहा हूं. मुझे नहीं लगता कि वहां जाने का कोई फायदा है. मुझे भारत के सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उम्मीद नहीं है.’ इलेक्टोरल रोल में बदलाव से जुड़ी कार्रवाई का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बार-बार वोटरों के नाम गलत तरीके से हटाने और शामिल करने के बारे में बताया गया था, लेकिन कोई राहत नहीं दी गई. सिब्बल ने कहा कि अब, बंगाल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अब तक 93% तय अपीलों में वोटरों के नाम वापस कर दिए हैं, जिससे यह साफ है कि ज्यादातर नाम गलत तरीके से रोल से हटाए गए थे. इसके बावजूद, कोर्ट ने दखल नहीं दिया. सिब्बल ने कहा, “हम कोर्ट जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमें कोई राहत मिलेगी या नहीं. देश के लोगों को लगता है कि इस सरकार को जाना चाहिए.

मुझे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं- कपिल सिब्बल

इतना ही नहीं इस दौरान कपिल सिब्बल ने तक कहा कि अगर इस समय कोई संविधान को बचा सकता है, तो वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है. लेकिन मैं थक गया हूँ. मैं सुप्रीम कोर्ट जाते-जाते थक गया हूँ. मैं अपनी बात कह रहा हूँ. मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाने का कोई फायदा है. मुझे भारत के सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा उम्मीद नहीं है. जो होना है, होगा.” जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भारत के चीफ जस्टिस से नाखुश हैं, तो सिब्बल ने कहा कि वो न तो संतुष्ट हैं और न ही नाखुश. सिब्बल ने कहा, “हम वकील हैं, संतुष्ट या नाखुश होने का कोई सवाल ही नहीं है. हमें लोगों के केस लड़ने हैं. अगर अन्याय होता है, तो हमें पिटीशन फाइल करनी होगी, चाहे कोर्ट सुने या न सुने.”

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वोट चोरी मामले पर बोली बड़ी बात

उन्होंने कहा कि “वोट-चोरी” मामले में, सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के बारे में चिंताओं से बार-बार अवगत कराया गया था. “हमने सुप्रीम कोर्ट को कई बार बताया कि वोटर्स के नाम गलत तरीके से हटाए और गलत तरीके से जोड़े जा रहे हैं; हमने महीनों तक बहस की. सबूत जनता के सामने हैं. और अपीलेट ट्रिब्यूनल अब कहते हैं कि 93% वोटर्स के नाम गलत तरीके से हटाए गए थे. तो सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए था. लेकिन कोई राहत नहीं दी गई. इसलिए मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मुझे भरोसा नहीं है.”