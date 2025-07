Kanwariyas Beat CRPF Jawan: टिकट को लेकर शुरू हुआ विवाद, CRPF जवान पर कांवड़ियों ने बरसाए लात-घूंसे…रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना का Video वायरल

Kanwariyas Beat CRPF Jawan: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन टिकट खरीदने को लेकर हुए विवाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान की पिटाई करने के आरोप में सात कांवड़ियों (भगवान शिव के भक्तों) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना में भगवा वस्त्र पहने कांवड़ियों का एक समूह मिर्जापुर स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र मेल पकड़ने जा रहे एक सीआरपीएफ जवान की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहा है। वे जवान को पकड़कर उस पर लात-घूँसे बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे लोग देख रहे हैं। वीडियो में, एक यात्री एक कांवड़िये को भीड़ से खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी लोग सीआरपीएफ जवान की पिटाई जारी रखते हैं।

घटना की सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुँचा और कांवड़ियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक चमन सिंह तोमर ने बताया कि जाँच के बाद सात कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया, “सीआरपीएफ जवान की पिटाई के मामले में सात कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया है।”

These drugged GuNDAs are shaming the holy Kanwar Yatra, the Hindus and defaming our sacred practice by their hooliganism. They need to be STOPPED.

It’s outrageous to see how brutally they are beating the CRPF Jawan.

I hope @crpfindia will take a stand! pic.twitter.com/iFoaeZWgsy

