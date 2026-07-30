सिर पर टोपी, हाथ में कांवड़ और जुबां पर ‘बम-बम भोले’…हरिद्वार से 201 लीटर की कांवड़ लेकर शिवभक्ति में निकला शाकिर

Kanwar Yatra 2026: श्रावण मास शुरू होने में अभी दो दिन बाकी हैं, लेकिन भगवान शिव के भक्तों की आस्था अपने चरम पर पहुंच चुकी है. हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर हजारों कांवड़िये अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई एक तस्वीर कांवड़ यात्रा को सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि सामाजिक सद्भाव और गंगा-जमुनी संस्कृति का प्रतीक भी बना रही है. मेरठ के रहने वाले तीन दोस्त,मिंटू, गौरव और मोहम्मद शाकिर,एक साथ 201 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर ‘बम-बम भोले’ के जयकारे लगाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं. उनकी यह यात्रा श्रद्धा के साथ-साथ आपसी विश्वास, दोस्ती और भाईचारे का संदेश भी दे रही है.

जहां पहुंच रही कांवड़, वहीं हो रही चर्चा

हरिद्वार से निकली 201 लीटर गंगाजल की इस कांवड़ को देखकर रास्ते में लोग रुककर इन तीनों दोस्तों की सराहना कर रहे हैं. श्रद्धालु इसे हिंदू-मुस्लिम एकता और आपसी सौहार्द का अनूठा उदाहरण बता रहे हैं. खास बात यह है कि मोहम्मद शाकिर दूसरी बार कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं. इससे पहले वह अपने दोस्त मिंटू के साथ 101 लीटर की कांवड़ ला चुके हैं. इस बार उनके साथ गौरव भी जुड़े हैं और तीनों मिलकर यह यात्रा पूरी कर रहे हैं.

‘इंसानियत सबसे बड़ा धर्म’, यही है तीनों दोस्तों का संदेश

आज के समय में जब समाज में जाति और धर्म को लेकर अक्सर विवाद देखने को मिलते हैं, ऐसे माहौल में मिंटू, गौरव और शाकिर की दोस्ती लोगों के लिए सकारात्मक संदेश बनकर सामने आई है. तीनों दोस्तों का कहना है कि इंसानियत, प्रेम और सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है. धार्मिक आस्था हर व्यक्ति का निजी विषय हो सकती है, लेकिन भाईचारे और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना सभी को जोड़ती है.

शाकिर बोले- पहले मैं इंसान हूं, फिर कुछ और

कांवड़ यात्रा में शामिल मोहम्मद शाकिर ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल भाईचारा बढ़ाना है. उन्होंने कहा, “जय शंकर भगवान की. मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है और मैं फलावदा का रहने वाला हूं. इस कांवड़ का उद्देश्य भाईचारा स्थापित करना है. जात-पात को छोड़ो, इंसानियत को जोड़ो. सबसे पहले मैं एक इंसान हूं और इंसानियत के नाम पर ही यह कांवड़ उठाई गई है. शाकिर ने बताया कि रास्ते में किसी ने भी उनकी यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं जताई. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वह मिंटू के साथ 101 लीटर की कांवड़ ला चुके हैं और इस बार 201 लीटर की कांवड़ तीनों दोस्त मिलकर ला रहे हैं.

मिंटू बोले- यह कांवड़ दोस्ती और भाईचारे के नाम

मिंटू ने बताया कि वह मेरठ जिले के गडीना गांव के रहने वाले हैं. उनके साथी गौरव नगोडी गांव से हैं, जबकि शाकिर फलावदा के निवासी हैं. उन्होंने कहा कि तीनों दोस्त हरिद्वार से 201 लीटर गंगाजल लेकर मेरठ जिले के नगोडी स्थित मंदिर तक जा रहे हैं. उनकी मन्नत केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी है. मिंटू ने कहा, “हमारी कामना है कि 36 बिरादरी में हमेशा भाईचारा बना रहे. यह कांवड़ हिंदू-मुस्लिम यारी और सच्ची दोस्ती के नाम पर उठाई गई है.

धार्मिक यात्रा के साथ सामाजिक संदेश भी

मस्ती में झूमते, ‘बम-बम भोले’ के जयकारे लगाते और एक-दूसरे का साथ निभाते तीनों दोस्त यह संदेश दे रहे हैं कि धार्मिक आस्था और सामाजिक सौहार्द साथ-साथ चल सकते हैं. उनकी कांवड़ यात्रा केवल भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि गंगा-जमुनी तहजीब, आपसी विश्वास और राष्ट्रीय एकता का भी उदाहरण बन गई है. सोशल मीडिया से लेकर कांवड़ मार्ग तक मिंटू, गौरव और शाकिर की दोस्ती की चर्चा हो रही है. श्रद्धालु उनकी पहल को भाईचारे और सामाजिक समरसता की मिसाल बता रहे हैं. ऐसे समय में जब समाज में विभाजनकारी चर्चाएं अधिक सुनाई देती हैं, इन तीन दोस्तों की यह यात्रा लोगों के बीच सकारात्मक सोच और आपसी विश्वास को मजबूत करती नजर आ रही है.