सास ने दामाद को भिजवाया जेल, तो पति के लिए टावर पर चढ़ी पत्नी; पुलिस ने पति को लाकर कराया मिलन

Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में एक दिल दहला देने वाला नज़ारा देखने को मिला, जब एक पत्नी सीमा (बदला हुआ नाम) अपने पति राकेश के लिए इंसाफ मांगने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गई. सीमा ने अपने पति को बेगुनाह बताते हुए साफ-साफ कहा, “मैं तभी नीचे आऊंगी जब मेरे पति आएंगे.”

यह मामला एक लव मैरिज का था, जो मां-बेटी के झगड़े की वजह से खराब हो गया था, जहां मां ने अपने दामाद के खिलाफ केस किया था. कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए मां के दबाव में आकर सीमा टावर पर चढ़ गई. आखिरकार, पुलिस उसके पति को कोर्ट से ले आई और उसे टावर के नीचे खड़ा कर दिया जिसके बाद रोती हुई पत्नी नीचे उतरी और उससे लिपटकर बेहोश हो गई.

मंगलवार को, जब कानपुर की चिलचिलाती गर्मी में पारा चढ़ रहा था, एक महिला कमिश्नर ऑफिस के मोबाइल टावर पर ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी. यह कोई सिर्फ़ सस्पेंस ड्रामा नहीं था, बल्कि एक ऐसी पत्नी का रोना था जिसके सिंदूर को कानूनी दांव-पेंचों ने सलाखों के पीछे कैद कर दिया था.

प्यार, तकरार और फिर जेल की दीवारें

राकेश और सीमा ने एक-दूसरे का हाथ थामने के लिए दुनिया से लड़ाई की, लेकिन सीमा की माँ को उनका रिश्ता मंज़ूर नहीं था. आरोप है कि बदले की भावना से उसकी माँ ने राकेश के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया. पिछले कई महीनों से राकेश जेल में अपनी बेगुनाही का इंतज़ार कर रहा है.

मां बनी दुश्मन

मंगलवार को कोर्ट में गवाही होनी थी. सीमा ने अपनी माँ से गुज़ारिश की, “मेरा पति बेगुनाह है, उसे बर्बाद मत करो.” लेकिन जब उसकी माँ ने उसे फिर से झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया, तो सीमा के सब्र का बांध टूट गया. इंसाफ़ की उम्मीद छोड़कर बेटी कोर्ट से सीधे पुलिस कमिश्नर के ऑफिस गई और कुछ ही देर में टावर के ऊपर बैठ गई.

मिलन का वो इमोशनल सीन

कई घंटों तक पुलिस प्रशासन ने लाउडस्पीकर से उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन सीमा टस से मस नहीं हुई. आखिरकार, एक पत्नी की ज़िद के आगे कानून को झुकना पड़ा. जब पुलिस ने कोर्ट की इजाज़त से राकेश को टावर से नीचे उतारा, तो माहौल गमगीन हो गया. पति की आवाज़ सुनते ही टावर पर चढ़ी “शेरनी” एक कमज़ोर पत्नी की तरह टूट गई. नीचे उतरते ही उसने व्याकुल हालत में राकेश को गले लगा लिया, और महीनों का दर्द आँसुओं में बह निकला.

सीमा का अभी इलाज चल रहा है, लेकिन इस घटना से यह सवाल उठता है कि क्या निजी रंजिश के आधार पर झूठे केस में किसी की जान देना सही है?वकील ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि पीड़िता आज कोर्ट में गवाही देने आई थी. सचेडी थाने में एक साल पहले केस दर्ज हुआ था. वह एक साल पहले घर से भाग गई थी. आज कोर्ट के बाहर मां ने उससे अपने पक्ष में गवाही देने को कहा. इसी बात पर मां-बेटी में झगड़ा हो गया, और युवती कोर्ट छोड़कर टावर पर चढ़ गई. युवती की उम्र अभी करीब 21 साल है. मामले की सुनवाई ADJ 25 की कोर्ट में हो रही है.