Home > देश > जिस चीज को पाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं लोग, उसी से शादी वाले घर में मची तबाही; हॉस्पिटल पहुंची दुल्हन

जिस चीज को पाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं लोग, उसी से शादी वाले घर में मची तबाही; हॉस्पिटल पहुंची दुल्हन

Kanpur Wedding Fire: खबरों के मुताबिक घाटमपुर थाना इलाके के जगन्नाथपुर गांव के रहने वाले जगदीश की बेटी श्वेता की शादी गुरुवार को होनी थी. बारात कानपुर से आनी थी और बुधवार को हल्दी-मेहंदी की रस्म के लिए रिश्तेदार और मेहमान घर पर जमा हुए थे. उनके लिए खाना बनाने के लिए बाहर चूल्हा जलाया गया था.खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर का पाइप लीक हो गया और आग लग गई.

By: Divyanshi Singh | Published: May 14, 2026 3:56:49 PM IST

मेहंदी कार्यक्रम में सिलेंडर से लगी आग
मेहंदी कार्यक्रम में सिलेंडर से लगी आग


Kanpur Wedding Fire: जहां गैस के लिए देश में बड़ी-बड़ी लाइने लग रही हैं. वहीं गैस की वजह से एक शादी वाले घर में मातम पसर गया. मामला कानपुर का है. जहां घाटमपुर तहसील में एक शादी में हल्दी-मेहंदी की रस्म के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा-अफरी मच गई. आग इतनी भयानक रूप से फैली कि दुल्हन समेत 12 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है. इस घटना से परिवार में मातम छा गया. बारात आज कानपुर से जगन्नाथपुर के लिए निकलने वाली थी, लेकिन दुल्हन अस्पताल में भर्ती है.

आग पर पाया गया काबू

घटना के बारे में घाटमपुर थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया. पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है.

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जानकारी के मुताबिक घाटमपुर थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव के रहने वाले जगदीश की बेटी श्वेता की शादी गुरुवार को होनी थी. बारात कानपुर से आनी थी, जिसके चलते बुधवार को हल्दी-मेहंदी की रस्म के लिए रिश्तेदार और मेहमान घर पर जमा हो गए थे. उनके लिए खाना बनाने के लिए बाहर चूल्हा जलाया गया था.

गुरुवार को होनी थी श्वेता की शादी

खबरों के मुताबिक घाटमपुर थाना इलाके के जगन्नाथपुर गांव के रहने वाले जगदीश की बेटी श्वेता की शादी गुरुवार को होनी थी. बारात कानपुर से आनी थी और बुधवार को हल्दी-मेहंदी की रस्म के लिए रिश्तेदार और मेहमान घर पर जमा हुए थे. उनके लिए खाना बनाने के लिए बाहर चूल्हा जलाया गया था.खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर का पाइप लीक हो गया और आग लग गई. आग लगने से घर में अफरा-तफरी मच गई. परिवार के लोग और गांव वाले आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े. इसी बीच बड़े गैस चूल्हे पर गर्म तेल की कड़ाही पलट गई.गर्म तेल पास खड़े कई लोगों पर गिर गया जिससे वे बुरी तरह जल गए. इस घटना में दुल्हन उसके पिता और उनके रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए.

आग में झुलस गए नौ अन्य सदस्य

पुलिस के मुताबिक दुल्हन, उसके पिता शिवा और परिवार के नौ अन्य सदस्य आग में झुलस गए. घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पा लिया. इसके बाद चार एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और सभी घायलों को घाटमपुर CHC ले जाया गया. अस्पताल में अचानक इतनी बड़ी संख्या में जले हुए मरीज़ों के आने से चीख-पुकार मच गई. CHC के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पांच घायलों को बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

घटना के बाद परिवार में अभी दहशत है. बारात आने का इंतजार करने के बजाय लोग अपने रिश्तेदारों के इलाज में लगे हैं. दुल्हन के बुरी तरह जलने के बाद शादी कैसे होगी यह सवाल गांव में हर किसी की जुबान पर है.

Tags: UP
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