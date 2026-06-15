भारत में बनी AK-2023 का हर मौसम में टेस्ट, एक मिनट में दागती है 600 राउंड; जानिए AK-47 से कितनी अलग

Indian Army AK-203 Rifle: यूपी के कानपुर में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल, जो एक मिनट में 600 राउंड फायर कर सकती है, भारतीय सेना के लिए बनाई जा रही है और अब यह ‘हर मौसम में ट्रायल’ के चरण में पहुंच गई है. सेना इस अत्याधुनिक राइफल का परीक्षण अलग-अलग मौसम और मुश्किल इलाकों में कर रही है. इसके पार्ट्स कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री (SAF) में बनाए जाते हैं.

बहुत ज़्यादा ठंड, तेज़ गर्मी, धूल, बारिश और ज़्यादा नमी वाले इलाकों में इसके परफॉर्मेंस की कड़ी जांच की जा रही है. हिमाचल प्रदेश के सुमदो इलाके की कड़ाके की ठंड में एक ट्रायल पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि राजस्थान के गर्म और धूल भरे माहौल में भी इसका परीक्षण किया गया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें AK-203 मुख्य विशेषताएं.

भारी बारिश और ज़्यादा नमी वाले इलाकों में भी होगा परीक्षण

आने वाले महीनों में, भारी बारिश और ज़्यादा नमी वाले इलाकों में भी इसकी क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा. सेना साल भर अलग-अलग मौसमों में कई चरणों में ये ट्रायल करेगी ताकि समय के साथ राइफल के मैकेनिज्म, सटीकता और भरोसेमंदता में किसी भी बदलाव का पता लगाया जा सके. रूसी तकनीक पर आधारित, AK-203 अब पूरी तरह से स्वदेशी है.

इसके ज़्यादातर पार्ट्स देश भर की अलग-अलग ऑर्डनेंस यूनिट्स में बनाए जाते हैं, जिनमें कानपुर की SAF भी शामिल है जबकि इसकी फाइनल असेंबली अमेठी में ऑर्डनेंस फैक्ट्री प्रोजेक्ट कोरवा में होती है. AK-203 बनाने का प्रोजेक्ट रूस और भारत के जॉइंट वेंचर, IRRPL द्वारा शुरू किया गया था.

शुरुआत में, 85 प्रतिशत पार्ट्स रूस से आते थे

SAF में इसके पार्ट्स का निर्माण जुलाई 2024 में शुरू हुआ. शुरुआती चरण में, राइफल के 85 प्रतिशत पार्ट्स रूस से मंगाए जाते थे, जबकि भारत का योगदान सिर्फ़ 15 प्रतिशत था. इसके बाद, धीरे-धीरे स्वदेशीकरण का स्तर बढ़ाया गया. INSAS राइफल की जगह लेने के लिए AK-203 को भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है. सेना को चरणों में छह लाख से ज़्यादा राइफलें मिलेंगी.

AK-203 को AK-47 का आधुनिक और काफी बेहतर वर्शन माना जाता है. स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के जनरल मैनेजर सुरेंद्रपति ने कहा कि ‘विकसित भारत संकल्प’ के तहत AK-203 का स्वदेशीकरण ‘आत्मनिर्भर भारत’ और स्वदेशीकरण मिशन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. इस असॉल्ट राइफल के लिए अलग-अलग मौसम और भौगोलिक इलाकों में ट्रायल चल रहे हैं. सेना की मौजूदगी में सफल ट्रायल के बाद इसे सेना को सौंप दिया जाएगा.

AK-47 की मुख्य विशेषताएं

AK-47 की लंबाई 875 mm है. इसकी मैगज़ीन में 20 राउंड आते हैं, हालांकि इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है. AK-203 में फोल्ड होने वाला और एडजस्टेबल स्टॉक होता है, जबकि AK-47 में फोल्डिंग मैकेनिज्म नहीं होता है. इसका वज़न 4.3 kg है और यह 380 मीटर की रेंज तक असरदार और सटीक फायर करती है.

AK-203 की मुख्य विशेषताएं

AK-203 में फोल्ड होने वाला और एडजस्टेबल बटस्टॉक है. यह NATO-ग्रेड 7.62mm कारतूस का इस्तेमाल करती है. इसकी फायरिंग रेट 600 राउंड प्रति मिनट है और मैगज़ीन की क्षमता 30 राउंड है. यह 400 मीटर की रेंज तक 100% सटीक और असरदार फायर करती है. पिकाटिनी रेल्स (Picatinny rails) से निशाना लगाना आसान हो जाता है और नाइट विजन ऑप्टिक्स जैसे सिस्टम लगाने की सुविधा मिलती है.

इसका वजन 3.8 kg है; स्टॉक फोल्ड होने पर इसकी लंबाई 690 mm होती है. सेना ठंडे, गर्म, धूल भरे और उमस वाले मौसम में इस असॉल्ट राइफल का टेस्ट कर रही है. इसे स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में बने पार्ट्स का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है. सटीकता और भरोसेमंद होने की पुष्टि के लिए इसका कड़ा टेस्ट किया जाएगा. सेना को छह लाख (600,000) से ज़्यादा AK-203 राइफलें सौंपी जाएंगी.