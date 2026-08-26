Rahul Gandhi के ‘पितृसत्ता’ वाले बयान पर Kangana का वार, ‘भारत माता की जय’ से कसा तंज

Kangana Ranaut: रक्षाबंधन के एक विज्ञापन में एक्ट्रेस कृति सेनन के कपड़ों को लेकर मचे विवाद के बीच, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ‘पितृसत्ता को खत्म करो’ (smash the patriarchy) वाले तंज का जवाब दिया. शनिवार को इंस्टाग्राम पर एक रहस्यमयी स्टोरी में, रनौत ने अपनी और गांधी जैसी दिखने वाली एक आकृति की तस्वीरें पोस्ट कीं जिसमें ‘गांधी’ को ‘पितृसत्ता को खत्म करो’ कहते हुए और ‘रनौत’ को बीच में टोकते हुए ‘भाई, रुको. भारत माता की जय. चलो शुरू करते हैं’ कहते हुए दिखाया गया है. ऐसा लगता है कि वो दिखावटी फेमिनिज़्म (performative feminism) का मज़ाक उड़ा रही थीं. यह इंस्टाग्राम स्टोरी तब आई जब गांधी ने सेनन का समर्थन किया, जो अपने राखी विज्ञापन के कपड़ों को लेकर विवादों में घिर गई थीं.

एक विज्ञापन र छिड़ा पूरा विवाद

ज्वेलरी ब्रांड के इस विज्ञापन में ‘कॉकटेल 2’ स्टार इंडो-वेस्टर्न कपड़ों में नज़र आईं, जिसमें उन्होंने केप के साथ ब्रालेट-स्कर्ट का कॉम्बिनेशन पहना था और वो अपने भाई और पालतू कुत्ते को राखी बांधती हुई दिख रही थीं. 36 सेकंड के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी, जिससे पसंद की आज़ादी, भारतीय संस्कृति क्या है और भाई-बहन के इस त्योहार का असल स्वरूप क्या है, जैसे सवाल उठने लगे.

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कंगना रनौत ने दिया तीखा जवाब

दो दिन पहले, अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर रनौत ने पारंपरिक भारतीय त्योहार के लिए उनके कपड़ों के चुनाव पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था कि ‘महिलाओं के लिए यह एक शानदार समय है, हमारी अलमारियां तरह-तरह के कपड़ों से भरी हैं, आज की महिला ग्लोबल महिला है – कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा-चोली, जींस से लेकर साड़ी, बिकिनी से लेकर सलवार-कमीज़ तक. आज हमारे पास इतने सारे विकल्प मौजूद हैं, तो फिर आप बिकिनी/अंडरगारमेंट्स पहनकर अपने भाई को राखी क्यों बांधेंगी? आपके स्टाइलिंग के बाकी विकल्प कहां गए? हा हा, यह विज्ञापन जानबूझकर अजीब (creepy) लग रहा है, बाद में सेनन ने पलटवार करते हुए कहा कि त्योहारों का असली मतलब पहने जाने वाले कपड़ों में नहीं, बल्कि “उन भावनाओं और परंपराओं के प्रति आपके नजरिए” में होता है.

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