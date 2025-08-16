इन दिनों भयंकर मुश्किलों से गुजर रहीं है Kangana Ranaut, दुनिया के सामने बयां किया दर्द, सुनकर आपको भी आ जाएगा तरस!

Kangana Ranaut एक निडर बॉलीवुड अभिनेत्री मानी जाती हैं और किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने से कभी नहीं हिचकिचातीं। कंगना अब राजनीति में भी उतर चुकी हैं, वह मंडी से भाजपा सांसद हैं। अभिनेत्री से राजनेता बनीं कंगना रनौत अक्सर अपने राजनीतिक सफर के बारे में खुलकर बात करती रही हैं, और अपने हालिया साक्षात्कार में, उन्होंने फिल्म शूटिंग के दौरान और सांसद के रूप में लंबी यात्राओं के दौरान मासिक धर्म की स्वच्छता के प्रबंधन के बारे में खुलकर बात की। एक राजनेता के रूप में अपने जीवन की तुलना एक अभिनेत्री के रूप में करते हुए, उन्होंने कहा कि एक राजनेता को और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

कंगना रनौत यात्रा के दौरान मासिक धर्म की स्वच्छता कैसे बनाए रखती हैं

दरअसल, हॉट्टरफ्लाई के द मेल फेमिनिस्ट से बात करते हुए, जब कंगना रनौत से पूछा गया कि वह बाहर मासिक धर्म की स्वच्छता कैसे बनाए रखती हैं, तो अभिनेत्री ने कहा, “भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं। शूटिंग एक बहुत ही आरामदायक जगह है। अभिनेत्रियों के लिए वैन हैं। आप जितनी बार चाहें पैड (सैनिटरी नैपकिन) बदल सकती हैं। आप नहा सकती हैं। वे आपके लिए मिनरल वाटर गर्म करते हैं।”

कंगना ने आगे कहा, “मैं जिस तरह की राजनीतिक लाइन में हूँ, हम दिन में 12 घंटे सफ़र करते हैं। कोई जगह नहीं है जहाँ महिलाएँ शौचालय जा सकें। यह दूसरे सांसदों के लिए भी एक समस्या है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? यह एक आपदा है, इसे संभालना संभव नहीं है।”

कंगना रनौत का फ़िल्मी सफ़र

कंगना ने 2006 में महेश भट्ट द्वारा निर्मित अनुराग बसु की फ़िल्म गैंगस्टर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने वो लम्हे (2006) और लाइफ इन अ मेट्रो (2007) जैसी फ़िल्मों में काम किया और फिर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित फ़िल्म फ़ैशन (2008) में काम किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार मिला। इसके बाद क्वीन (2014) और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स (2015) से उनके करियर ने नई ऊँचाइयों को छुआ और कई पुरस्कार जीते। कंगना आखिरी बार इमरजेंसी में नज़र आई थीं।

कंगना का राजनीतिक सफ़र

कंगना रनौत ने 2024 में राजनीति में प्रवेश किया और भाजपा में शामिल हो गईं। इसके बाद वह हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद चुनी गईं। अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाने वाली, उन्हें बाढ़ राहत विवादों से लेकर बेबाक राजनीतिक बयानों तक, हर चीज़ के लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों का सामना करना पड़ा है।