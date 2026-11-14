सोनिया गांधी पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, BJP सांसद कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज; गरमाई सियासत

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब लॉन्च होने के बाद से ही इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है. इसी बीच BJP सांसद कंगना रनौत ने गांधी परिवार को निशाने पर लेते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था. इस पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटों संजय गांधी व राजीव गांधी की मौत को लेकर कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणियां की गई थीं. इसे लेकर कंगना के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

मानहानि से जुड़ी धाराएं शामिल

पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इनमें अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, नुकसान पहुंचाने वाले बयान देने और मानहानि से जुड़ी धाराएं शामिल हैं.

क्या आरोप लगाया?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी. इसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी की मौत को सोनिया गांधी के राजनीतिक उदय से जोड़ते हुए टिप्पणी की थी. कंगना रनौत के खिलाफ FIR की मांग करते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस चीफ को भेजे गए एक लेटर में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि BJP MP के कमेंट्स से गुमराह करने वाली बातें हो सकती हैं.

कब की थी टिप्पणी?

कंगना रनौत का यह कमेंट उस दिन आया था जिस दिन सोनिया गांधी की किताब ‘ बिलॉन्गिंग’ रिलीज़ हुई थी. हालांकि, हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद रनौत ने अभी तक अपने खिलाफ दर्ज FIR पर कोई टिप्पणी नहीं की है. इस एक्शन से सियासत गरमाती दिख रही है.

यह खबर भी पढ़ें: Girlfriend Plans Boyfriend Murder: सिया से भी ज्यादा खतरनाक निकली सफाना, बॉयफ्रेंड को मारने के लिए किया 4 बंदो का

यह खबर भी पढ़ें: नेहरू जी से हुई थी ऐसी कौनसी खता? सरेआम महिला ने पकड़ लिया था उनका गिरेबान; प्रधानमंत्री के जवाब ने बंद कर दी थी