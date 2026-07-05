कंधमाल: पुल नहीं, बर्तन के सहारे नदी पार; जान हथेली पर रखकर बर्तन के सहारे आवागमन को मजबूर लोग

Odisha News: ओडिशा के कंधमाल (Kandhamal) जिले के दूरदराज के इलाकों में पुल न होने के कारण ग्रामीण उफनती नदियों को पार करने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं. वे बर्तनों (हंडा/टब) में बैठकर या रस्सियों के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं. कंधमाल जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते कई क्षेत्रों में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. नदियों का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों का संपर्क प्रभावित हुआ है और लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए खतरनाक परिस्थितियों में सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा है.

फिरिंगिया ब्लॉक के सलागुड़ा ग्राम पंचायत से सामने आई तस्वीरें हालात की गंभीरता को बयां करती हैं. यहां बहने वाली बाघ नदी इन दिनों उफान पर है. बावजूद इसके, आसपास के गांवों के निवासियों के पास नदी पार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है.

नदी पर पुल का न होना चिंता का विषय

स्थानीय लोगों के अनुसार, डुमुरीगाटा और बाड़ाबंधु गांव के निवासी आवश्यक कार्यों के लिए पहले बाघ नदी पार कर बदापाजु गांव पहुंचते हैं. वहां से वे बाजार, सरकारी कार्यालयों और अन्य जरूरी स्थानों तक जाते हैं. लेकिन लगातार बारिश के कारण नदी का बहाव तेज होने के बावजूद उनके पास सुरक्षित आवागमन का कोई वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं है.

गौरतलब है कि बाघ नदी पर किसी भी प्रकार का कोई पुल नहीं है. जिसके कारण ग्रामीणों अपने जान-माल का संंकट लेकर नदी पार करने पर मजबूर है. यह हर साल की बात है. और प्रशासन इस बाबत पूरी तरह बेखबर हैं. ग्रामीणों का मानना है कि यदि क्षेत्र में पुल या सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था होती, तो उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार नहीं करनी पड़ती.

प्रशासन से स्थायी व्यवस्था की मांग

यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी को भी उजागर करती है. मानसून के दौरान जब नदियां उफान पर होती हैं, तब ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षित आवागमन की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके. और कुछ बेहतर जिंदगी की परिकल्पना कर सकें.