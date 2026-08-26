Maharashtra: कांदा एक्सप्रेस सिर्फ 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर जाएगी दिल्ली, किसान ने की रेल रोकने की कोशिश, किया बड़ा दावा

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नाशिक से आदर्श नगर जाने वाली कांदा एक्सप्रेस 3 से 4 बजे के बीच निकलती है. यह लगभग 24 घंटे के बाद आदर्श नगर पहुंचेगी. लेकिन, जब inkhabar ने लोडिंग हुए रेक का मुआयना किया तो पता चला कि इसमें जो बोरियां हैं वह 10 मिमी और 20 मिमी के हैं. साथ ही जो प्याज खराब भी हुआ है, यह प्याज नाशिक में गिल्टी या 3rd कैटेगरी का है, जो 5 रुपये से 10 रुपये किलो या खाद करके बेचा जाता है.

यह सड़ा हुआ प्याज दिल्ली में 30 से 35 रुपये बेचा जाएगा. अब सवाल यह है कि किसानों के लिए 13 अलग-अलग शर्ते रखकर सिर्फ 45 से 55 मिमी प्याज खरीदा हुआ है, वह कहां है.

किसान ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

यह बात पता चलने पर प्रहार किसान संगठन के किसान गणेश निम्बालकर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की और कहा कि यह अगर क्वालिटी प्याज है तो दिखाए. किसान का दावा था कि ट्रेन में भरी हुई प्याज लो क्वालिटी और सड़ी हुई है, यह सब भ्रष्टाचार है.

उन्होंने कहा कि यह प्याज कहां से और किस किसान से खरीदी गई है, हमें बताया जाए, जो बता नहीं रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम 30 रुपये में अच्छी प्याज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को वह खरीदनी नहीं है.

840 मीट्रिक टन प्याज ले जाने का था दावा

पहले दावा था कि 840 मीट्रिक टन प्याज आदर्श नगर जाएगी, लेकिन 2 दिन के बाद भी ट्रेन में इतना प्याज नहीं आया, तो सिर्फ 450 मीट्रिक टन ही प्याज भेजी जा रही है. साफ है कि NCCF और नाफेड के पास पर्याप्त प्याज का स्टॉक नहीं है. वहीं सेंट्रल वियर हाउस के क्षेत्रीय प्रबंधक कह रहे हैं कि जब डिमांड होगी, उसके बाद ही प्याज की अगली खेप ट्रेन से भेजी जाएगी.