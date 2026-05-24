जलवायु परिवर्तन या आने वाली तबाही? बद्रीनाथ के पास टूटा ग्लेशियर, वैज्ञानिकों ने दी चौंकाने वाली चेतावनी

Kanchan Ganga Glacier Collapse: बद्रीनाथ धाम से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर कंचन गंगा नदी पर एक ग्लेशियर टूटकर गिर गया है. इस घटना के कारण किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. यह ग्लेशियर, जो हर साल थोड़ा नीचे की ओर खिसकता है गर्मियों की शुरुआत और उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी के साथ तेज़ी से पिघलना शुरू हो जाता है.

इस बारे में चमोली ज़िले के पुलिस अधीक्षक, सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि स्थानीय प्रशासन पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर इस घटना पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है.

क्या है वैज्ञानिकों का कहना?

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए एक शोध ने एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने रखी है. पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार, हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी के पैटर्न में पूरी तरह से बदलाव आ रहा है. जनवरी और फरवरी, जिन्हें पारंपरिक रूप से बर्फबारी वाले महीने माना जाता है के विपरीत, अब इस क्षेत्र में मार्च और अप्रैल के महीनों में ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है.

इस घटना का सीधा असर ग्लेशियरों पर पड़ रहा है, जिन्हें अक्सर पहाड़ों के जल भंडार (water banks) के रूप में जाना जाता है. नतीजतन, इस जलवायु परिवर्तन के कारण, ट्री लाइन (वह भौगोलिक सीमा जिसके आगे पेड़ नहीं उग सकते) भी धीरे-धीरे ऊपर की ओर खिसक रही है. यह शोध जर्मनी स्थित एक प्रतिष्ठित शोध पत्रिका, Applied Geomatics में भी प्रकाशित हुआ है.

गर्मियों में आपदाओं का बढ़ता जोखिम

वैज्ञानिकों के अनुसार, हिमालय में सर्दियों के बजाय गर्मियों के महीनों में बर्फबारी बढ़ने का मुख्य कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में देखा गया एक असामान्यता है. सर्दियों के मौसम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमज़ोर पड़ने के कारण, बारिश और बर्फबारी दोनों में काफ़ी कमी आई है.

इसके विपरीत, गर्मियों के महीनों में इन विक्षोभों की बढ़ी हुई सक्रियता ने बेमौसम बर्फबारी, भारी बारिश, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कई गुना बढ़ा दिया है. वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉ. पंकज चौहान के अनुसार, पूरा मध्य हिमालयी क्षेत्र ठीक वैसे ही जैसे बागेश्वर में पिंडारी और कफनी ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहा है.

अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं ग्लेशियर

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिंडारी और कफनी ग्लेशियर क्षेत्रों में साल की सबसे भारी बर्फबारी 158 सेंटीमीटर अप्रैल के महीने में दर्ज की गई, जबकि मार्च में यह आंकड़ा 84 सेंटीमीटर था. इसके विपरीत, जनवरी में केवल 96 सेंटीमीटर बर्फ गिरी, जबकि दिसंबर में हल्की बर्फबारी सिर्फ़ चार बार हुई, और वह भी केवल ऊपरी इलाकों में.

वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च और अप्रैल के महीनों में तापमान बढ़ने के कारण, बर्फ उसी गति से पिघलती है जिस गति से वह गिरती है. नतीजतन, ग्लेशियर अंदर से कमज़ोर होते जा रहे हैं, यह एक ऐसी स्थिति है जो न केवल भविष्य में जलधाराओं को प्रभावित कर सकती है, बल्कि बड़ी आपदाओं का रास्ता भी खोल सकती है. मौसम के इस बदलते मिजाज का कृषि, पर्यटन और बागवानी पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है और अनाज की कीमतें बढ़ सकती हैं.