Mahrashtra News: महाराष्ट्र में फिर से गरमाई राजनीति, फडणवीस सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर इस चीज पर लगाया बैन…बिफरा विपक्ष दे दी खुली चेतावनी

Mahrashtra Meat ban Controversy: कल्याण डोंबिवली नगर निगम द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश से विवाद छिड़ गया है। विपक्षी राकांपा (सपा) और शिवसेना (यूबीटी) नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे लोगों के भोजन विकल्पों का उल्लंघन बताया है।

Published: August 11, 2025 19:11:21 IST

Mahrashtra Meat ban Controversy
Mahrashtra Meat ban Controversy

Mahrashtra Meat ban Controversy: कल्याण डोंबिवली नगर निगम द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश से विवाद छिड़ गया है। विपक्षी राकांपा (सपा) और शिवसेना (यूबीटी) नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे लोगों के भोजन विकल्पों का उल्लंघन बताया है।

केडीएमसी द्वारा जारी नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए, राकांपा (सपा) विधायक जितेंद्र आव्हाड ने रविवार को कहा कि वह 15 अगस्त को व्यक्तिगत भोजन संबंधी प्राथमिकताओं की स्वतंत्रता को उजागर करने के लिए मटन पार्टी का आयोजन करेंगे।

24 घंटे के लिए बंद रहेंगे बूचड़खाने

केडीएमसी के आदेश के अनुसार, बकरियों, भेड़ों, मुर्गियों और बड़े जानवरों के लाइसेंस प्राप्त कसाईयों की सभी बूचड़खाने और दुकानें 14 अगस्त की मध्यरात्रि से 15 अगस्त की मध्यरात्रि तक 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी।

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि निर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी भी जानवर का वध किया जाता है या मांस बेचा जाता है, तो महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

संपर्क करने पर, केडीएमसी की उपायुक्त (लाइसेंस) कंचन गायकवाड़ ने पीटीआई को बताया कि 1988 से हर साल एक नागरिक प्रस्ताव के तहत इसी तरह का आदेश जारी किया जाता रहा है।

आदेश पर हस्ताक्षर करने वाली गायकवाड़ ने ज़ोर देकर कहा कि यह कदम सार्वजनिक व्यवस्था और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय से चले आ रहे प्रशासनिक प्रस्तावों के अनुरूप है। हालाँकि, विपक्ष इससे सहमत नहीं था।

 मटन पार्टी आयोजित करेंगे शरद पवार के विधायक 

ठाणे ज़िले के कलवा-मुंबई विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आव्हाड ने पीटीआई को बताया, “मैं उस दिन एक मटन पार्टी आयोजित करने की योजना बना रहा हूँ। जिस दिन हमें आज़ादी मिली, आप हमसे अपनी मर्ज़ी से खाने की आज़ादी छीन रहे हैं।”

इससे पहले रविवार को, आव्हाड ने एक्स पर कहा, “यह बहुत ज़्यादा हो गया। आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि लोग क्या और कब खाएँगे?” शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने लोगों के खाने के विकल्पों पर हुक्म चलाने के लिए केडीएमसी आयुक्त को निलंबित करने की माँग की।
उन्होंने पूछा कि “लोगों को यह बताने वाले आयुक्त कौन होते हैं कि वे मांसाहारी खा सकते हैं या नहीं?।

सत्तारूढ़ शिवसेना ने किया फैसले का बचाव

हालांकि, कल्याण (पश्चिम) के विधायक और सत्तारूढ़ शिवसेना नेता विश्वनाथ भोईर ने केडीएमसी के इस कदम का बचाव किया। उन्होंने कहा, “लोग नोटिस का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर कोई एक दिन मांस नहीं खाता है तो इसमें क्या समस्या है? विपक्ष केवल आलोचना करना जानता है।”

