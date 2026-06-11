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ममता के भतीजे पर कल्याण बनर्जी का जोरदार हमला, कहा- वो खुद को राजा…उनके अहंकार ने पार्टी को किया बर्बाद

Kalyan Banerjee on Abhishek Banerjee: ममता बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. अब उनके करीबी कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर हमला बोल दिया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 11, 2026 3:48:33 PM IST

कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर बोला जोरदार हमला
कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर बोला जोरदार हमला


Kalyan Banerjee Statements: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद टीएमसी के कई सांसद और विधायक पार्टी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं. सबका यही कहना है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ज्यादा तवज्जों दे रहे हैं. इसको लेकर टीएमसी के एक-एक विधायक और सांसद पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इस बीच, अब तक ममता बनर्जी गुट में बताए जा रहे कल्याण बनर्जी के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं.

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता कल्याण बनर्जी के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला है. एक वीडियो में कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत अपमानजनक है.

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कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर बोला हमला

कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह मेरे बहुत अपमानजनक है. उनके अहंकारी रवैये की वजह से पूरी बर्बाद होती हुई नजर आ रही है. उन्हें ये समझना चाहिए. उनके गलत व्यवहार ने सब कुछ खत्म कर दिया. वे हर दिन मुश्किल समय में भी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे कोई राजा हों. लेकिन उन्होंने आगे कहा कि मैं अभी भी पार्टी और ममता बनर्जी के साथ खड़ा हूं, लेकिन अभिषेक बनर्जी के अहंकारी व्यवहार ने मेरे लिए काम करना मुश्किल बना दिया है. इसके अलावा, कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर दोहराया कि मैं ममता बनर्जी के साथ हूं, लेकिन उन्हें तय करना होगा. अगर वह अभिषेक के बिना पार्टी नहीं चला सकती हैं तो मैं उनके साथ नहीं हूं.

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कल्याण बनर्जी ने आगे क्या कहा?

इसके अलावा, कल्याण बनर्जी ने आगे कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझसे सलाह नहीं ली गई. मामलों को एक ही व्यक्ति द्वारा संभाला जाना चाहिए. मैं कोर्ट में पेश नहीं होउंगा. क्या एक सीनियर वकील के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? जूनियर वकील क्या सोचेंगे? किशोर दत्ता और सब्यसाची जूनियर हैं. उन्हें यह समझने की जरूरत है कि उनके अहंकार ने पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया है.

अभिषेक बनर्जी के अहंकार की वजह से पार्टी हुई बर्बाद

कल्याण बनर्जी ने अपने इस बयान में अभिषेक बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि उनके गलत रवैये ने सब कुछ खत्म कर दिया है. मुश्किल समय में भी मैं उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन अब मेरे लिए काम करना मुश्किल हो गया है. यह सब सिर्फ अभिषेक बनर्जी के अहंकार की वजह से हुआ है. इसके अलावा, उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि दीदी आपको तय करना होगा कि क्या करना है. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इसे भरोसे की कमी मानते हैं और क्या वह टीएमसी के साथ बने रहेंगे, तो कल्याण बनर्जी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ममता बनर्जी के साथ हूं. लेकिन अब उन्हें तय करना होगा कि वह मुझे अपने साथ रखेंगी या अभिषेक बनर्जी को.

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Tags: mamata banerjee
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