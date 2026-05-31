अभिषेक बनर्जी के बाद अब कल्याण बनर्जी बने निशाना, हुगली में ज्ञापन सौंपने जाते वक्त हुई मारपीट

Kalyan banerjee: बंगाल के हुगली में ज़बरदस्त हंगामा हुआ है. TMC MP कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ. वह अपने कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर मेमोरेंडम देने के लिए चंडीतला पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी पिटाई कर दी. विरोध के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लहराए और “चोर, चोर!” के नारे लगाए. इससे पहले, TMC MP अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था.

आरोप है कि विरोध के दौरान दूर से उन पर पत्थर फेंका गया. यह पत्थर कल्याण बनर्जी के सिर पर लगा, जिससे वह ज़मीन पर गिर गए. उनके साथ बदसलूकी करने का भी आरोप है. TMC MP ने हमले के लिए BJP कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदार ठहराया है. मौके पर पुलिसवाले तैनात किए गए थे. उन्होंने कल्याण बनर्जी को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन सिर में चोट लगने से वह गिर गए.

अभिषेक बनर्जी पर हमला

इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी पर दक्षिण 24 परगना ज़िले के सोनारपुर दौरे के दौरान हमला हुआ था. इस मामले में अब तक पाँच लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है. शनिवार को, पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना ज़िले के सोनारपुर शहर में डायमंड हार्बर के MP अभिषेक बनर्जी पर सैकड़ों लोगों ने पत्थर और अंडे फेंके. उनके साथ गाली-गलौज भी की गई. क्रिकेट हेलमेट पहने और अपने साथियों की मदद से MP भीड़ से बचकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे.

अभिषेक बनर्जी पर तब हमला हुआ जब वह चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने गए थे. हमले के बाद, उन्होंने दावा किया कि BJP के कार्यकर्ता उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे. कुछ अनजान लोगों ने नेता के साथ मारपीट की और “चोर, चोर” चिल्लाए.

ममता बनर्जी ने क्या कहा?

इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने BJP पर निशाना साधा. एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, “शासक हत्यारे बन गए हैं. शर्म करो, BJP!”