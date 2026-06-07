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एक दिन में धूप, बारिश और सर्दी का मजा! भारत की इस जगह पर मौसम बदलता है मिनटों में

Kalpa Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित कल्पा गर्मियों में घूमने के लिए एक शानदार जगह मानी जाती है. लगभग 2,960 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस कस्बे में एक ही दिन में धूप, बादल, बारिश और ठंड का अनुभव किया जा सकता है. किन्नर कैलाश पर्वत श्रृंखला, सेब के बाग, शांत वातावरण और कम भीड़ इसे शिमला-मनाली का बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: June 7, 2026 5:01:47 PM IST

गर्मियों की छुट्टियों के लिए परफेक्ट है हिमाचल का यह शांत हिल स्टेशन
गर्मियों की छुट्टियों के लिए परफेक्ट है हिमाचल का यह शांत हिल स्टेशन


Kalpa Himachal Pradesh: गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही लोग ऐसी जगहों की तलाश में निकल पड़ते हैं, जहां तपती धूप से राहत मिले, भीड़भाड़ कम हो और प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताए जा सकें. हिमाचल प्रदेश का कल्पा ऐसा ही एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बदलते मौसम के लिए देशभर में जाना जाता है. किन्नौर जिले में समुद्र तल से लगभग 2,960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह छोटा सा पहाड़ी कस्बा उन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, जो गर्मी से बचकर ठंडी वादियों में वक्त बिताना चाहते हैं. यहां आने वाले पर्यटक अक्सर बताते हैं कि कल्पा का मौसम इतना अनोखा है कि एक ही दिन में धूप, बादल, बारिश और ठंड का अनुभव हो जाता है.

क्यों खास है कल्पा का मौसम?

कल्पा की भौगोलिक स्थिति इसे हिमाचल के अन्य पर्यटन स्थलों से अलग बनाती है. ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और घाटियों से गुजरती ठंडी हवाएं यहां के मौसम को बेहद अप्रत्याशित बना देती हैं. सुबह के समय यहां तेज और खिली हुई धूप देखने को मिलती है. कुछ ही घंटों बाद आसमान में बादल घिर आते हैं और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है. वहीं शाम होते-होते तापमान तेजी से गिरता है और लोगों को सर्दियों जैसी ठंड महसूस होने लगती है. यही कारण है कि मई, जून और जुलाई के दौरान जब उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, तब बड़ी संख्या में पर्यटक कल्पा का रुख करते हैं.

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किन्नर कैलाश के नजारों का नहीं है कोई मुकाबला

कल्पा केवल अपने मौसम की वजह से ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहां से दिखाई देने वाली किन्नर कैलाश पर्वत श्रृंखला भी इसकी पहचान है. सूर्योदय के समय जब सूर्य की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती हैं, तो पूरा दृश्य सुनहरे रंग में रंग जाता है. यह नजारा इतना आकर्षक होता है कि पर्यटक घंटों तक इसे निहारते रहते हैं. फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं मानी जाती. यहां के पहाड़, घाटियां और बदलते मौसम कैमरे में कैद करने के लिए बेहतरीन विषय बन जाते हैं.

सेब के बाग और पारंपरिक पहाड़ी संस्कृति का संगम

कल्पा अपने विशाल सेब के बागों के लिए भी प्रसिद्ध है. गर्मियों और शुरुआती शरद ऋतु के दौरान यहां के बागों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है. इसके अलावा यहां के पारंपरिक लकड़ी के घर, स्थानीय संस्कृति और शांत वातावरण पर्यटकों को शहरों की भागदौड़ से दूर एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं. हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों जैसे शिमला और मनाली में सीजन के दौरान भारी भीड़ देखने को मिलती है. इसके विपरीत कल्पा अपेक्षाकृत शांत और कम भीड़ वाला पर्यटन स्थल है. यही वजह है कि जो लोग शोर-शराबे से दूर प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, उनके लिए कल्पा एक आदर्श डेस्टिनेशन माना जाता है.

दिल्ली से कैसे पहुंचे कल्पा?

दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों से कल्पा पहुंचने का सबसे सुविधाजनक तरीका सड़क मार्ग है. दिल्ली से कल्पा की दूरी लगभग 560 से 600 किलोमीटर के बीच है. यात्री अपनी निजी गाड़ी या टैक्सी से चंडीगढ़, शिमला, नारकंडा, रामपुर और रिकांगपिओ होते हुए कल्पा पहुंच सकते हैं. पूरे सफर में आमतौर पर 12 से 15 घंटे का समय लगता है. रास्ते में पड़ने वाले पहाड़ी दृश्य इस यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं.

बस से भी आसान है सफर

जो लोग बस से यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी विकल्प मौजूद हैं. दिल्ली से रिकांगपिओ तक सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं. रिकांगपिओ पहुंचने के बाद कल्पा की दूरी केवल 12 किलोमीटर रह जाती है, जिसे टैक्सी या स्थानीय परिवहन के जरिए आसानी से तय किया जा सकता है.

क्यों बन रहा है गर्मियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन?

कल्पा उन यात्रियों के लिए बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है जो प्राकृतिक सुंदरता, ठंडा मौसम, कम भीड़ और पहाड़ी संस्कृति का अनुभव एक साथ करना चाहते हैं. बदलते मौसम, किन्नर कैलाश के शानदार दृश्य, सेब के बाग और शांत वातावरण इसे गर्मियों की छुट्टियों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं.

Tags: kalpa himachal pradeshSummer Vacation
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