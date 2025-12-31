Home > देश > Exclusive: कब और कहां आएंगे भगवान कल्कि? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सब बताया, अंतिम अवतार के आने से पहले ही हो रहा धाम का निर्माण । Video

Kalki Dham Mandir: भगवान के अंतिम अवतार को लेकर कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भगवान कहां और कब अवतार लेंगे, इसका जिक्र पुराणों में हैं. श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, जिसमें स्पष्ट लिखा है, जिसमें संभल मेंशन है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: December 31, 2025 3:36:57 PM IST

कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम
कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम


Acharya Pramod Krishnam Exclusive On Kalki Dham: कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कल्कि धाम और कल्कि अवतार पर बड़ी बातें कही हैं. ‘इंडिया न्यूज़’ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पुराणों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब कलयुग अपने चरण पर होगा, तो भगवान एक बार फिर अवतार लेंगे. भगवान हमेशा अवतार लेते हैं. कभी राम के रूप में आए, कभी कृष्ण के रूप में आए. अब वो कल्कि के रूप में आएंगे. 

उन्होंने कहा कि भगवान कहां और कब अवतार लेंगे, इसका जिक्र पुराणों में हैं. श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, जिसमें स्पष्ट लिखा है और उसमें संभल मेंशन है. उन्होंने कहा कि संभाल के साथ ग्राम भी लिखा हुआ है.

पूरे विश्व को पता है कि भगवान आएंगे- आचार्य प्रमोद कृष्णम 

कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर ने आगे कहा- “पूरे विश्व को पता है कि भगवान आएंगे. भगवान का अंतिम अवतार जहां आएगा, उस जगह का नाम पुराणों में लिखा है और उनके आने से हजारों साल पहले ही कल्कि धाम बन रहा है.”

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि दुनिया में जितने धाम हैं, सब भगवान के आने के बाद बने, लेकिन कल्कि धाम पहला धाम है, जो भगवान के आने से पहले बन रहा है. उन्होंने कहा कि कल्कि अवतार कोई संत, महात्मा या ऋषि मुनि नहीं है, बल्कि पूर्ण ब्रह्म अवतार होगा.

किस महिला के गर्भ से आएंगे भगवान कल्कि?

उन्होंने कहा- “कल्कि भगवान सुमति नाम की महिला के गर्भ से पैदा होंगे और कंबोह गांव में आएंगे. इनके आने के बाद अधर्म का नाश होगा. कल्कि नाम का अर्थ ही है बुराइयों का नाश करने वाला.” उन्होंने कहा कि भगवान कल्कि पूरे विश्व के लिए आएंगे और संभल में गंगा और राम गंगा के मध्य में आएंगे. वह सफेद घोड़े पर सवार होंगे.

इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू होना गर्व की बात है. सौभाग्य है कि मेरा जन्म एक सनातनी परिवार में हुआ. उन्होंने कहा कि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, उसी गांव का जिक्र कल्कि पुराण में है और वहीं सुमति का जन्म होगा, जिसके गर्भ से भगवान कल्कि अवतार लेंगे.

धाम में विराजमान होंगे भगवान के सभी 10 अवतार

बता दें कि कल्कि धाम का निर्माण संभल जिले के कंबोह गांव में हो रहा है. यह भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित है. इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जहां भगवान के सभी 10 अवतार विराजमान होंगे. इन 10 अवतारों के जरिए धर्मग्रंथों में मानव रूप सहित भगवान के सभी रूपों को प्रस्तुत किया जाएगा.

पीएम मोदी ने कल्कि धाम मंदिर का किया था शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया था. साथ ही उन्होंने श्री कल्कि धाम मंदिर के मॉडल का भी अनावरण किया था. इस धाम का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं.

5 एकड़ में बन रहा कल्कि धाम

इस धाम में 68 धार्मिक तीर्थों की स्थापना होगी. 5 एकड़ में बन रहा यह धाम लगभग 5 सालों में तैयार होगा. कल्कि धाम में भी अयोध्या मंदिर की तरह गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल होगा. खास बात ये है कि इस मंदिर में भी स्टील और लोहे का उपयोग नहीं किया जाएगा. मंदिर 11 फीट ऊंचे चबूतरे पर होगा, शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी.

कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर क्या बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम?

‘इंडिया न्यूज़’ को दिए इस इंटरव्यू में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राजनीति पर भी बात की. बहुत दिनों तक कांग्रेस ने रहने के बाद पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अधर्म पर बात ना करने वाला महात्मा नहीं होता. राष्ट्र पर खतरा आएगा, तो मैं बात जरूर उठाऊंगा. साथ ही उन्होंने कहा कि साधु अगर राजनीति करें तो कोई पाप नहीं.

इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा- “राहुल गांधी से सिर्फ मुझे परेशानी नहीं है. बल्कि राहुल गांधी कांग्रेस की समस्या है. राहुल के रहते कांग्रेस कामयाब नहीं होगी. 150 साल पुरानी पार्टी 15 साल में साफ हो गई. उन्होंने कहा कि जिस तरफ वो बॉडी दिखाते हैं, उन्हें जिम ट्रेनर होना चाहिए.

आचार्य प्रमोद बोले- कर्म से हिंदू नहीं हैं राहुल गांधी

वहीं राहुल गांधी के हिंदू होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे कर्म से हिंदू नहीं हैं. जनेऊ पहनने और मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं होता है. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर राहुल ने कुछ नहीं बोला.”

साथ ही उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा, “प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस में बड़ी साजिश हुई.  प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान मिलनी चाहिए.” इस मौके पर भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा पर उठने वाले सवाल को लेकर कहा कि भारत में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित हैं. जब तक पीएम मोदी हैं, देश में हर कोई सुरक्षित है.

पीएम मोदी को दैवीय शक्ति का आशीर्वाद- प्रमोद कृष्णम

प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं. पीएम मोदी को दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है. उन्होंने ‘पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को राम-लक्ष्मण की जोड़ी बताया.

