Aaj ka mausam: कहां मिलेगी बारिश से राहत, कहां बरसेगी आफत – जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

Aaj ka mausam: देश के अधिकांश राज्य भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं, मॉनसून के इस कहर के बीच आइए जानते हैं शुक्रवार को आपके शहर में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है?

Published: September 4, 2025 22:37:00 IST

Weather update 5th september: साल 2025 का मॉनसून तबाही लेकर आया है। देश के अधिकांश राज्य भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे जन-जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं, कई जिंदगियां उजड़ गई हैं। बादल फटने , भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जान-माल को भारी क्षति हुई है। मॉनसून के इस कहर के बीच आइए जानते हैं कल आपके शहर में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है?

मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, जम्मू और उत्तर प्रदेश के लोगों को 5 सितंबर को राहत मिलने वाली है। हालाँकि बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना कम है। लेकिन दिल्ली और बिहार के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन दोनों राज्यों के लिए IMD द्वारा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? (Delhi weather 5th september)

दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दिल्ली में कल यानी 5 सितंबर को भी बारिश से राहत की संभावना नहीं है। पुराना उस्मानपुर गाँव, मठ, यमुना बाज़ार, यमुना खादर स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी, बदरपुर, निगमबोध घाट, खादर, गढ़ी मांडू और प्रधान गार्डन में पानी भर गया।

  कैसा रहेगा पंजाब का मौसम (Punjab weather 5th september)

पंजाब के लोगों को कल 5 सितम्बर को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले पाँच दिनों तक धूप खिली रहने की उम्मीद है। हालाँकि, बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। पंजाब में 1400 गाँव जलमग्न हो गए हैं वहीँ 37 लोगों की मौत होने की सुचना है। NDRF की टीम लगातार लोगों की मदद में लगी हुई है।

 कैसा रहेगा जम्मू-कश्मीर का मौसम (Jammu-Kahmir weather 5th september)

5 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने यहाँ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है।

Himachal Floods: ‘बिजली नहीं, सड़कें टूटीं, परिवार-बेटियां वहीं हैं’, Rubina Dilaik का छलका दर्द

  कैसा रहेगा बिहार का मौसम (Bihar weather 5th september)

बिहार के उत्तरी हिस्से में 5 सितंबर को मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सीतामढी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगुसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। इन जिलों में बिजली गिरने और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।

  कैसा रहेगा यूपी का मौसम? (Uttarpradesh weather 5th september)

5 सितंबर से बारिश से उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में राहत मिलने की उम्मीद है और गर्मी का पारा चढ़ने की संभावना है। लेकिन, दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के ज़िलों गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) और बागपत में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

भीषण बाढ़ से Punjab तबाह, अब तक 39 लोगों की गई जान, फसलों को भी भारी नुकसान

