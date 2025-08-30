Home > देश > Kal Ka Mausam: किन राज्यों में होगी आफत की बरसात, कहाँ मिलेगी राहत? जानें अपने शहर के मौसम का मिजाज

weather update sunday 31st august 2025 meteorological department: देशभर में मॉनसून का दौर जारी है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश के अधिकतर राज्यों में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर के मौसम का हाल

Published By: Shivani Singh
Published: August 30, 2025 22:53:00 IST

Weather Update: देशभर में मॉनसून का दौर जारी है। कहीं आफत की बारिश तो कहीं भूस्खलन और बादल फटने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश के अधिकतर राज्यों में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस आफत की बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इस बीच, मौसम विभाग ने एक बार फिर कई राज्यों के लिए मौसम से जुड़ी चेतावनी जारी की है। आइए जानते हैं आपके शहर के मौसम का हाल 

कल दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?(How will the weather be in Delhi tomorrow?)

31 अगस्त को भी दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कल के लिए पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जैसे इलाकों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को ट्रैफ़िक अपडेट की जानकारी लेकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए, वरना उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

कल बिहार में कैसा रहेगा मौसम? (How will the weather be in Bihar tomorrow?)

बिहार की बात करें तो यहाँ कल यानी 31 अगस्त को लोगों को बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर ज़िलों में आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। हालाँकि, कई ज़िलों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वहीं, बिहार के बक्सर, भोजपुर, वैशाली, सारण, बेगूसराय और नालंदा के निचले इलाकों में गंगा का पानी घुसने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, जबकि लाखों की आबादी प्रभावित है।

कल यूपी में कैसा रहेगा मौसम? (How will the weather be in UP tomorrow?)

कल यानी 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश के 11 से ज़्यादा ज़िलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग लखनऊ के अनुसार, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, सहारनपुर, रामपुर, बिजनौर, बदायूं, बरेली, ज्योतिबा फुले नगर, पीलीभीत, मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर, बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

राजस्थान में कल कैसा रहेगा मौसम? (How will the weather be in Rajasthan tomorrow?)

राजस्थान में कल यानी 31 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग, जयपुर के अनुसार, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

मध्य प्रदेश में कल कैसा रहेगा मौसम? (How will the weather be in Madhypradesh tomorrow?)

मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल यानी 31 अगस्त को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। खरगोन, बैतूल, खंडवा, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर में भारी बारिश की संभावना है। लोगों को इस दौरान सुरक्षित रहने की चेतावनी दी गई है।

झारखंड में कल कैसा रहेगा मौसम? (How will the weather be in Jharkhand tomorrow?)

कल यानी 31 अगस्त को झारखंड में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मौसम विभाग ने रांची, गढ़वा, लातेहार, गुमला, पलामू, सिमडेगा, सरायकेला, गुमला और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

उत्तराखंड में कल कैसा रहेगा मौसम? (How will the weather be in Uttarakhand tomorrow?)

कल यानी 31 अगस्त को उत्तराखंड के 5 से ज़्यादा ज़िलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इस दौरान लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है।

Tags: Kal ka mausam
