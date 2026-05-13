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Kal Ka Mausam 14 May 2026: 16 राज्यों पर फिर मंडराया खतरा, तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट, कहां हुई मॉनसून की एंट्री

Kal Ka Mausam 14 May 2026: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से गुरुवार (14 मई, 2026) को हिमाचल समेत 16 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है.

By: JP Yadav | Last Updated: May 13, 2026 5:11:35 PM IST

गुरुवार को देश के 16 राज्यों में होगी बारिश
गुरुवार को देश के 16 राज्यों में होगी बारिश


Kal Ka Mausam 14 May 2026: देश के कई राज्यों में भीषण लू और गर्मी पड़ रही है, जबकि पश्चिम विक्षोभ के एक्टिव होने और कई राज्यों में चक्रवाती संचरण के  प्रभाव से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने आगामी 24-48 घंटे के दौरान मौसम में बड़े बदलाव की संभावना जताई है. कुल 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट है. एक ओर जहां उत्तर भारत के आधा दर्जन राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट है, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज बारिश होने की चेतावनी मौसम की निजी जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर की ओर से जताई गई है. उधर, मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून की एंट्री हो रही है. 

पहाड़ों पर क्या होगी बारिश?

पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा पर्वतीय राज्य  उत्तराखंड में गुरुवार (14 मई, 2026) बारिश का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राज्य के कई जिलों में 14, 15 और 16 मई के दौरान हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की चेतावनी है. वहीं, बर्फबारी होने की भी संभावना है.

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पंजाब-हरियाणा में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक,  गुरुवार (14 मई, 2026) पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अलावा पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार हैं.

बिहार-झारखंड और यूपी में क्या होगी बारिश?

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में बुधवार को कुछ जगहों पर बारिश हो हुई, जबकि कई जगहों पर 30 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलीं. वहीं, छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने के आसार हैं. यहां 14, 15 और 16 मई को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान  40 से 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन ‘हीटवेव’ चलने का अनुमान है.

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में 14, 15 और 16 मई के दौरान मौसम ज्यादातर साफ रहेगा. आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं. 14 से 16 मई तक मौसम साफ रहेगा. इस दौरान न्यूनतम 25 से 28 डिग्री के बीच जबकि अधिकतम तापमान 37 से 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में

राजस्थान के अधिकतर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है. मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी का यह दौर इस हफ्ते जारी रहेगा. तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है. राज्य के ज्यादातर भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है.  वहीं दक्षिण-पूर्वी भागों में भी आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच दर्ज होने व कहीं-कहीं ‘हीटवेव’ चल सकती है.

दक्षिण के राज्यों में होगी तेज बारिश

दक्षिण के राज्यों में प्री-मॉनसून के चलते बारिश हो रही है. केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में 14, 15 और 16 मई तक गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. रायलसीमा में 14 से 15 मई के बीच ऐसा मौसम रहेगा. 

पूर्वोत्तर में बारिश की चेतावनी

पूर्वोत्तर के राज्यों में 14, 15 और 16 मई के दौरान बारिश होगी. 14 से 17 मई के बीच नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 40–50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है.  

ये भी पढ़ें:-Aaj Ka Mausam: दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज! देश के अन्य राज्यों में कैसा रहेगा आज का मौसम?

Tags: Mausam
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