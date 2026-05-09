Home > देश > Aaj Ka Mausam 10 May 2026: 16 राज्यों पर मंडराया खतरा, 24 घंटे के लिए तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट, नोट करें अपने यहां का हाल

Aaj Ka Mausam 10 May 2026: 16 राज्यों पर मंडराया खतरा, 24 घंटे के लिए तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट, नोट करें अपने यहां का हाल

Aaj Ka Mausam 10 May 2026: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से रविवार (10 मई, 2026) को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 16 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. लोगों को सलाह दी गई है कि संभलकर यात्रा करें.

By: JP Yadav | Last Updated: May 10, 2026 10:16:01 AM IST

kal ka mausam 10 may 2026: 16 राज्यों में मुसीबत बनेगा बदला मौसम
kal ka mausam 10 may 2026: 16 राज्यों में मुसीबत बनेगा बदला मौसम


Aaj Ka Mausam 10 May 2026:  पिछले करीब एक पखवाड़े की राहत के बाद दिल्ली-एनसीआर में गर्मी ने दोबारा लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है. धीरे-धीरे तापमान बढ़ने लगा है ऊपर से तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं. इस बीच राहत भरी खबर भी आ रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, अगले कुछ घंटों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disterbance) एक्टिव होने वाला है, इसके चलते दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी है. 

पहाड़ों पर कैसा रहेगा मौसम  का मिजाज

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पहाड़ों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के साथ ही कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल चुका है. अगले 24-36 घंटों के दौरान यानी रविवार और सोमवार को पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले हिस्सों पर आंधी-बारिश, बर्फबारी की रफ्तार बढ़ जाएगी. यह सिलसिला 12 से 14 मई तक भी जारी रह सकता है. 

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गुजरात-महाराष्ट्र में होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, 10 मई को गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर गर्मी के बीच आंशिक तौर पर बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश का अलर्ट नहीं है.  उधर, दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो रविवार (10 मई, 2026) को गर्मी का असर रहेगा, जबकि अगले कई दिनों तक गर्मी और लू से राहत की संभावना है.

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मोौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में रविवार को गर्मी तो सोमवार और मंगलवार को मौसम में बड़ा बदलाव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया. इसका मतलब बारिश होगी.

दक्षिण भारत में कहां-कहां होगी बारिश

मौसम की जानकारी देने वाली एजेंसी स्काई्मेट के अनुसार, दक्षिण भारत में नया मौसमी तंत्र सक्रिय है. इसके चलते तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तेज बारिश हो सकती है, जबकि  पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में साइक्लोनिक सर्किलेशन का असर दिखाई देगा, इससे असम और अरुणाचल के अलावा पश्चिम बंगाल में भी बारिश होगी. ऐसे लोगों से संभलकर यात्रा करने की सलाह दी गई है. साथ ही मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि घर से निकलने से पहले मौसम विभाग की चेतावनी/भविष्यवाणी पर जरूर नजर डाल दें.

यह भी पढ़ें:  Love Rashifal 10 May 2026: प्रेमी-प्रेमिका के बीच होगी ‘तीसरे’ की एंट्री, कौन करेगा रोमांस; किसके आएंगे शादी के रिश्ते

 

Tags: home-hero-pos-10Mausam
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