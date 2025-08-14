Kal ka mausam: कहीं ऑरेंज तो कहीं रेड अलर्ट! 15 अगस्त पर भी थमेगी नहीं बारिश की मार, जानें कल आपके शहर का मौसम

Kal ka mausam: देशभर में मॉनसून की बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली का भी हाल बेहाल है। राजधानी ही नहीं बल्कि नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कल भी कई इलाकों में बारिश की प्रबल संभावना जताई है। IMD के मुताबिक 15 अगस्त से 17 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसे में घर से निकलने के से पहले शतर्क हो जाएं और बाहर सावधानीपूर्वक निकले। वहीँ यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है।

राजधानी दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

15 और 16 अगस्त के मौसम की बात करें तो राजधानी दिल्ली में दिनभर में एक या दो बार तेज बारिश या गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीँ अधिकतम तापमान की बात करें तो इन दोनों दिनों में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीँ 17 अगस्त को हल्की बारिश का पूर्वानुमान है, वहीँ 18 अगस्त को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है और अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास ही रहेगा। 19 और 20 अगस्त को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है।

उत्तराखंड के 7 जिलों के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि विभाग ने प्रदेश के सभी 13 जनपदों में गुरुवार को भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे गैरजरूरी यात्रा से बचें और सतर्क रहें। वहीँ लोगो से कहा गया है कि नदी-नालों के किनारे जाने से परहेज करें। मौसम विभाग के अनुसार, अलग-अलग स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ बारिश की संभावना है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।

वहीँ मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 7 जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 16 अगस्त तक उत्तराखंड में सक्रिय से लेकर प्रबल मानसून की स्थिति रहेगी।

उत्तरप्रदेश में है भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मॉनसून की बारिश जारी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में मानसून की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ‘मानसून ट्रफ’ (द्रोणिका) का पूर्वी छोर दक्षिण की ओर खिसक गया है, जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही यहाँ कल यानी 15 अगस्त को भी भारी बारिश का अलर्ट है। इस अवधि में सिर्फ पश्चिमी यूपी में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी है।

जानें कल आपके शहर में कितना रहेगा तापमान?

दिल्ली: अधिकतम 31°C, न्यूनतम 25°C

मुंबई: अधिकतम 29°C, न्यूनतम 24°C

कोलकाता: अधिकतम 32°C, न्यूनतम 26°C

चेन्नई: अधिकतम 33°C, न्यूनतम 26°C

पटना: अधिकतम 34°C, न्यूनतम 27°C

अहमदाबाद: अधिकतम 32°C, न्यूनतम 25°C

जयपुर: अधिकतम 32°C, न्यूनतम 25°C

अमृतसर: अधिकतम 28°C, न्यूनतम 26°C

नैनीताल: अधिकतम 26°C, न्यूनतम 22°C

भोपाल: अधिकतम 30°C, न्यूनतम 23°C

लखनऊ: अधिकतम 34°C, न्यूनतम 27°C