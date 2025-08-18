Home > देश > Kal Ka Mausam: देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने किन राज्यों में आसमान से गिरेगी आफत; दिल्ली और आसपास के इलाकों का ऐसा रहेगा हाल?

Kal Ka Mausam: देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने किन राज्यों में आसमान से गिरेगी आफत; दिल्ली और आसपास के इलाकों का ऐसा रहेगा हाल?

kal ka Mausam: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 18, 2025 17:24:00 IST

Kal Ka Mausam : बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक दक्षिण प्रायद्वीपीय और मध्य भारत में मानसून सक्रिय रहेगा। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों में यूपी-बिहार में भी भारी बारिश होने का अनुमान है।

राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आया है। पिछले 24 घंटों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, कल बादल छाए रहेंगे। जबकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं कल अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है।

बारिश के बाद अब गर्मी करेगी यूपी वालों को बेहाल

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून के कमजोर पड़ने से यूपी के लोगों को अब बारिश के बाद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। दिन में तेज धूप के साथ तापमान लगातार बढ़ रहा है और रात में भी लोगों को चिपचिपी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। अगले 72 घंटों तक प्रदेश में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 24 अगस्त के बीच पश्चिमी हिस्सों में बारिश की संभावना है। जबकि 21 से 24 अगस्त तक पूर्वी यूपी में भारी बारिश हो सकती है।

बिहार में भी पिछले 24 घंटों में 7 से 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लेकिन मानसून के कमजोर पड़ने से लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में यह स्थिति अगले 48 घंटों तक बनी रहेगी।

बाकी राज्यों में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, 18 अगस्त को ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। वहीं, 18 से 24 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ और बिहार में लगातार भारी बारिश की संभावना है।

पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भारी से बेहद भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि मौसम विभाग ने 19 और 20 अगस्त को गुजरात राज्य में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है।

