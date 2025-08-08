Home > देश > Kal ka Mausam: ओले, बारिश, तूफान… जानिए आखिर कैसा रहेगा कल का मौसम?

Kal ka Mausam: मानसून के मौसम में ब्रह्मांड में भारी बारिश जारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुँच गया है। बाढ़ के कारण हज़ारों लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कल का मौसम कैसा रहेगा।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 8, 2025 18:12:56 IST

Kal ka Mausam: मानसून के मौसम में ब्रह्मांड में भारी बारिश जारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुँच गया है। बाढ़ के कारण हज़ारों लोग पलायन कर रहे हैं। वहीं, मौसम विभाग ने अब अगले 7 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में और शुक्रवार, शनिवार को उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा, अगले सात दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। जानिए अगले कुछ दिनों तक आपके शहर, राज्य में कैसा रहेगा मौसम…

कल दिल्ली में मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली सरकार 8 से 11 अगस्त तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम में कोई खास अंतर नहीं आएगा।

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों से हल्की बारिश हो रही है। वहीं, अब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जॉर्जिया, मिर्जापुर, गाजियाबाद, भोजपुरिया, बलिया, मऊ, मोती बाग और संत कबीर नगर में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। हालांकि, 9 अगस्त के बाद मौसम में कुछ नजारा देखने को मिल सकता है।

उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तराखंड में बारिश के मौसम में आसमानी आफत बरसती रहती है। उत्तरकाशी समेत कई हिस्सों में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। लेकिन शुक्रवार को कुछ जगहों पर तेज धूप के साथ बूंदाबांदी हुई। अब मौसम विभाग ने 8, 10, 11, 13 और 14 अगस्त को बिजली कड़कने के साथ बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने 8 से 14 अगस्त तक हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है।

राजस्थान में कल कैसा रहेगा मौसम?

आने वाले सप्ताह में राजस्थान में बारिश का दौर कम होगा और इस दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने यह जानकारी दी।

इसके अलावा, मौसम केंद्र ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश की कमी रहेगी और रविवार को उत्तर-पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इसी तरह, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी अगले एक सप्ताह तक बारिश की कमी रहने की संभावना है।

