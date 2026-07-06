कल का मौसम 7 जुलाई: दिल्ली-UP सहित इन राज्यों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, जानें अपने शहर का हाल

देश के उत्तरी, पूर्वी और मध्य हिस्सों में मानसून पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका है. मौसम विभाग (IMD) ने कल के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के 21 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. इस दौरान कई इलाकों में हवा की रफ्तार 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. आइए जानते हैं कि कल, यानी मंगलवार (7 जुलाई) को देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है.

दिल्ली और यूपी में कल कैसा रहेगा मौसम?

देश की राजधानी दिल्ली में कल 70 से 75 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. वहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश और 60 से 70 किमी/घंटे की रफ्तार से झोंकेेदार हवाएं चलने की आशंका जताई गई है.

बिहार और अन्य राज्यों का हाल

बिहार और झारखंड: बिहार में 60 से 65 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि झारखंड में हवा की गति 50 किमी/घंटे के आसपास रहने की उम्मीद है.

इन राज्यों में भी अलर्ट: इसके अलावा झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी भारी बारिश और तेज आंधी-तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ‘रेड अलर्ट’

महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, सतारा और रायगढ़ जिलों के लिए मौसम विभाग ने ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है. वहीं पालघर, ठाणे, रत्नागिरी और कोल्हापुर के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ बरकरार है.

इसके साथ ही मध्य प्रदेश के भी कई जिलों—जैसे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, विदिशा, सागर, देवास और शहडोल में भारी बारिश और तूफान का अनुमान है.

पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मिजाज?

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर जैसे जिलों में 7 से 9 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है.

हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन में 60 से 70 किमी/घंटे की तेज हवाओं के साथ भारी बौछारें पड़ सकती हैं. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़, डोडा, जम्मू, राजौरी और अनंतनाग जिलों के लिए भी 7 और 8 जुलाई को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है.

सफर पर निकलने से पहले मौसम का हाल जरूर जान लें

पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा और पुरुलिया जिलों में भी 70 किमी/घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने, मछुआरों को समुद्र में न जाने और आम जनता को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.