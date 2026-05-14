Kal ka mausam 15 May 2026: कई राज्यों में तापमान जाएगा 40°C के पार, IMD की सलाह- जरूरी नहीं हो तो ना निकलें घर से

Kal ka mausam 15 May 2026: देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कहीं पर तेज बारिश हो रही है तो कहीं पर आंधी-तूफान के चलते लोगों का हाल बेहाल हैं. आंधी के चलते यूपी में 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार (15 मई, 2026) को उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ने वाली है. देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में धूप, तेज गर्मी और लू का कहर शुक्रवार को देखने को मिलेगा. उत्तर भारत में गर्मी तो दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में IMD की ओर से आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

पहाड़ों पर कहां-कहां होगी बारिश?

पश्चिमी विक्षोभ के चलते केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर शुक्रवार (15 मई, 2026) को कई हिस्सों में बारिश, आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदलेगा और बारिश होगी.

कहां चलेगी आंधी-होगी हल्की बारिश

मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी, गरज-चमक और छिटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं.

कहां-कहां बारिश का अलर्ट?

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं. सिक्किम, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में अगले 24 घंटे को दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. इसी तरह पश्चिमी हिमालय, बिहार, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है.

लू और गर्मी कहां करेगी परेशान

पश्चिम राजस्थान में भीषण लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में लू चल सकती है.

बिहार-यूपी में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

उत्तर भारत के अहम राज्य बिहार और यूपी में गर्मी बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है. बिहार की राजधानी पटना, गया और भागलपुर समेत कई जिलों में तेज धूप, गर्मी के साथ तापमान 39 से 41 डिग्री के बीच रह सकता है. वहीं, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को दोपहर के दौरान जरूरी ना हो तो बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है.