Kal Ka Mausam 12 May 2026: दिल्ली से लेकर केरल तक तेज बारिश और तूफान के साथ ओले गिरने का अलर्ट, येलो अलर्ट ने करोड़ों लोगों को डराया

Kal Ka Mausam 12 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और चक्रवाती संचरण (Cyclonic Circulation) का असर पूरे भारत पर नजर आने लगा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में 12, 13 और 14 मई को 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 12 मई को बारिश होने का अलर्ट है. इसी तरह अन्य पर्वतीय राज्यों में बारिश होगी. पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा दक्षिण भारत में भी बारिश होने की चेतावनी मौसम की निजी जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर की ओर से दी गई है. IMD की ओर से मंगलवार (12 मई, 2026) को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 11 राज्यों में बारिश-आंधी की चेतावनी है.

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम

देश की दिल्‍ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में भी मंगलवार (12 मई, 2026) आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम तक यहां आंधी चलने से पारा गिरने की संभावना है. दरअसल, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया है.

J&K-हिमाचल और उत्तराखंड में होगी बारिश

पर्वतीय राज्यों में शामिल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है. इसके प्रभाव से दोनों राज्यों में 12 मई को बारिश होगी. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 12 के अलावा 13 मई को भी कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में मंगलवार को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है.

राजस्थान,गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम

राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में लू का असर जारी रहेगा. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 12 से 14 मई 2026 के बीच कुछ क्षेत्रों में लू चल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बना रहेगा. स्काईमेट वेदर के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में 12, 13 और 14 मई को पूर्वी राजस्थान में 12 और 13 मई को गर्मी का असर देखने को मिलेगा.

दक्षिण भारत में कहां-कहां होगी बारिश?

चक्रवाती संचरण के चलते दक्षिण में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. स्काईमेट वेदर के मुताबिक, मंगलवार (12 मई, 2026) को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ ही अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने के भी आसार हैं. इसके असर से कई राज्यों में बारिश होगी.