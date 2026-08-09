Home > देश > Kal Ka Mausam: कल ऑफिस जाने से पहले देख लें मौसम का हाल! दिल्ली से यूपी तक घेरे रखेंगे बादल, इन राज्यों में होगी तूफानी बारिश; IMD अलर्ट

Kal Ka Mausam: कल ऑफिस जाने से पहले देख लें मौसम का हाल! दिल्ली से यूपी तक घेरे रखेंगे बादल, इन राज्यों में होगी तूफानी बारिश; IMD अलर्ट

Kal Ka Mausam: देश के कई हिस्सों में मानसून का असर लगातार बना हुआ है और 9 से 15 अगस्त तक बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है. दिल्ली-NCR से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक कई राज्यों में बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक देखने को मिल सकती है.

By: Heena Khan | Published: August 9, 2026 8:33:14 AM IST

kal ka mausam
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Kal Ka Mausam: देश के कई हिस्सों में मानसून का असर लगातार बना हुआ है और 9 से 15 अगस्त तक बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है. दिल्ली-NCR से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक कई राज्यों में बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन और सड़कें बंद होने का खतरा भी बढ़ गया है. ऐसे में लोगों को मौसम का हाल देखते हुए ही घर से निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. चलिए जान लेते हैं कल यानी सोमवार को देश का मौसम कैसा रहने वाला है. 

दिल्ली का मौसम (Delhi Weather)

देश की राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने और भारी बारिश होने की संभावना है. बारिश के दौरान कई इलाकों में तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार, हवा की गति 30 से 40 किमी/घंटा के बीच हो सकती है. वहीं बता दें कल यानी सोमवार को भी दिल्ली में झमाझम बारिश के आसार हैं, वहीं IMD के मुताबिक बादल पूरी तरह से राजधानी को घेरे रहेंगे.

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यूपी में बारिश और तेज़ हवाओं का अलर्ट (UP Weather)

IMD के मुताबिक 9 और 10 August को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है. मेरठ, हापुड़, नोएडा, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, झांसी, इटावा, फिरोजाबाद और कानपुर में बारिश और आंधी की संभावना है. इसके अलावा, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, बांदा, प्रयागराज, गोरखपुर और देवरिया में बारिश के साथ आंधी-तूफान आ सकता है. 

बिहार और झारखंड में भी मौसम खराब ( Bihar Weather)

आज बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है. IMD के अनुसार, राज्य के कुछ इलाकों में 8 से 12 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिसमें 9 अगस्त को भारी बारिश की आशंका है. इसके बाद, 13 और 14 अगस्त को भी बिहार में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है. बारिश के साथ आंधी-तूफान और तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

पंजाब में बारिश का असर ( Punjab Weather)

आज होशियारपुर, बठिंडा, कपूरथला, मोहाली, पटियाला, संगरूर, बरनाला, अमृतसर और चंडीगढ़ में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. बारिश के साथ आंधी-तूफान और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं.

राजस्थान में मौसम (Rajasthan Weather)

आज राजस्थान के पूर्वी हिस्सों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. राज्य का मौसम उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से प्रभावित होगा. पूर्वी राजस्थान में 8-9 अगस्त और फिर 12-13 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में 9-10 अगस्त को बारिश के साथ आंधी-तूफान की उम्मीद है.

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Tags: home-hero-pos-9Kal ka mausamMonsoon 2026today weather
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