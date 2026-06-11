एंट्री पर दुल्हन ने किया ऐसा डांस, बारात छोड़कर भागा दूल्हा; वीडियो वायरल

Bride Dancing Video: आपने शादी में बारातियों को नाचते-गाते तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि दुल्हन शादी की रस्मों को छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ नाचती-गाती हो? ऐसा ही कुछ नज़ारा आजकल सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे एक शादी के वीडियो में देखने को मिल रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह घटना हरियाणा के कैथल में हुई, जहाँ दुल्हन ने शादी की रस्मों के दौरान जयमाला की रस्म छोड़ दी और डांस करने में इतनी खो गई कि सब गड़बड़ हो गया.

वायरल वीडियो में लाल लहंगा पहनी दुल्हन स्टेज के पास डांस करती दिख रही है. इसी बीच, परिवार वाले उसे जयमाला की रस्म के लिए बुलाते दिख रहे हैं. देखने वालों का कहना है कि दुल्हन अपनी ही मस्ती में डूबी हुई थी और बार-बार बुलाने के बाद भी रस्म के लिए आगे नहीं आई.

दुल्हन के बर्ताव से दूल्हा नाराज

वायरल दावे के मुताबिक दूल्हे और उसके परिवार वालों को दुल्हन का बर्ताव पसंद नहीं आया. कहा जा रहा है कि दूल्हे पक्ष को दुल्हन का लगातार डांस करना और शादी के इतने ज़रूरी मौके पर जयमाला की रस्म को नज़रअंदाज़ करना बुरा लगा. सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, बात इतनी बढ़ गई कि दूल्हे की तरफ से शादी कैंसिल करने और बारात वापस ले जाने का फैसला किया गया. वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस फैसले पर खुलकर अपनी राय दे रहे हैं.

दूल्हे को सोशल मीडिया पर मिल रहा है सपोर्ट

वीडियो के नीचे हजारों कमेंट्स आ रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि अगर वे दूल्हे की जगह होते, तो वे भी यही फैसला लेते. कुछ ने दुल्हन के इस बर्ताव को “रेड फ्लैग” बताया और कहा कि शादी जैसे मौके पर जिम्मेदारी और गंभीरता बहुत जरूरी है. वहीं, कुछ लोगों का मानना ​​है कि सोशल मीडिया और रील्स के इस दौर में कई लोग असली रिश्तों से ज्यादा दिखावे पर ध्यान दे रहे हैं. इन लोगों का कहना है कि दूल्हे ने जल्दी ही एक अहम फैसला लेकर खुद को भविष्य की मुसीबत से बचा लिया.