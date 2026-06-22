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30 जून से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, MEA ने जारी की गाइडलाइंस; श्रद्धालु जान लें जरूरी नियम

Kailash Mansarovar Yatra Guidelines: 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है. यात्रियों के लिए विदेश मंत्रालय ने जरूरी गाइडलाइंस जारी की है. 30 जून से शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी तैयारियां पूरी हो चुकी है. यात्रियों के दलों के भोजन-पानी और यात्रा वाहनों को लेकर कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) ने कमर कस ली है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 22, 2026 1:54:56 PM IST

कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से शुरू, श्रद्धालु जान लें कुछ जरूरी नियम
कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से शुरू, श्रद्धालु जान लें कुछ जरूरी नियम


Kailash Mansarovar Yatra Guidelines: 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है. यात्रियों के लिए विदेश मंत्रालय ने जरूरी गाइडलाइंस जारी की है.
30 जून से शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी तैयारियां पूरी हो चुकी है. यात्रियों के दलों के भोजन-पानी और यात्रा वाहनों को लेकर कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) ने कमर कस ली है. यात्रियों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी हुई है. विदेश मंत्रालय की ओर से यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई है. जिसके तहत प्रत्येक यात्री एहतियात के तौर पर 19 तरह की दवाएं ले जा सकेगा. जबकि, लिपुलेख रूट पर यात्रियों को हल्के-फुल्के सामान लेकर चलने की सलाह भी दी गई है. 

कैलाश यात्रा श्रद्धालु के लिए दो मार्ग उपलब्ध

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालु दो प्रमुख मार्गों का उपयोग कर सकते है:-
लिपुलेख दर्रा — यह मार्ग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होकर जाता है और पारंपरिक रूप से कैलास मानसरोवर यात्रा का प्रमुख रास्ता माना जाता है.

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नाथू ला दर्रा — यह मार्ग सिक्किम से होकर तिब्बत में प्रवेश कराता है. और अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक माना जाता है, क्योंकि इसमें पैदल यात्रा कम करनी पड़ती है.

भारत सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा यात्रा का संचालन

कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है. यात्रा के लिए पंजीकरण, चयन प्रक्रिया, चिकित्सा जांच और विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय के पास है. केंद्र सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुचारु यात्रा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों और एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है.

सामान और दवाओं के नियम जान लें

ध्यान देनें योग्य बात यह है कि प्रत्येक यात्री को केवल निर्धारित वजन सीमा के भीतर सामान ले जाने की अनुमति होती है. अतिरिक्त सामान ले जाने पर प्रतिबंध या अतिरिक्त शुल्क लग सकता है.
*गर्म कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग जूते, टॉर्च, सनग्लासेस, सनस्क्रीन और व्यक्तिगत उपयोग की आवश्यक वस्तुएं साथ रखने की सलाह दी जाती है.
*नियमित रूप से ली जाने वाली दवाएं पर्याप्त मात्रा में साथ रखें और संभव हो तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी रखें.
*उच्च हिमालयी क्षेत्र में यात्रा होने के कारण ऊंचाई से संबंधित समस्याओं के लिए आवश्यक दवाएं केवल चिकित्सकीय सलाह पर ही साथ रखें.
*नशीले पदार्थ, प्रतिबंधित दवाएं, ज्वलनशील सामग्री और अन्य निषिद्ध वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं होती.
*यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय और यात्रा आयोजकों द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है.

प्रत्येक दल के साथ 5 सदस्यों की टीम होगी

2026 की कैलास मानसरोवर यात्रा 2026 में प्रत्येक बैच के साथ लगभग पाँच सदस्यों की एक सर्विस/सहायता टीम तैनात की जाती है. इस टीम में आमतौर पर:
*चिकित्सा सहायता देने वाले कर्मी
*संपर्क एवं समन्वय अधिकारी
*लॉजिस्टिक सहायता कर्मी
*सुरक्षा एवं आपातकालीन सहायता से जुड़े कर्मचारी
इनका उद्देश्य यात्रियों को पूरे मार्ग में स्वास्थ्य, आवास, भोजन, दस्तावेज़ीकरण और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना होता है.
कैलास मानसरोवर यात्रा ऊँचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरती है, इसलिए प्रत्येक बैच के साथ सहायता दल की मौजूदगी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है.

Tags: Kailash Mansarovar YatraMEA
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