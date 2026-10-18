हरियाणा के करनाल में श्रीनगर जा रही बस पर पथराव, टूटे शीशे; भड़के उमर अब्दुल्ला, उठाई कार्रवाई की मांग

हरियाणा के करनाल जिले के नीलोखेड़ी में दिल्ली से श्रीनगर जा रही जम्मू-कश्मीर नंबर की एक वोल्वो बस पर पथराव का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में बस के टूटे शीशे, अंदर बिखरा कांच और क्षतिग्रस्त नंबर प्लेट दिखाई दे रही है. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने घटना पर चिंता जताते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में एक युवक दावा करता है कि बस डिवाइन स्टार ढाबे पर रुकी थी, जहां यात्री खाना खाने के लिए उतरे थे. युवक के मुताबिक, बस की किसी कार से टक्कर नहीं हुई थी, इसके बावजूद बस पर पत्थर फेंके गए और उसके शीशे तोड़ दिए गए. उसने एक बुजुर्ग की नाक पर चोट लगने का भी दावा किया. वीडियो में बस के अंदर ईंट और कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं.

एएनआई ने भी क्षतिग्रस्त बस का वीडियो शेयर किया है.

उमर अब्दुल्ला ने हरियाणा सरकार से कार्रवाई की मांग की

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने उम्मीद जताई कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार और हरियाणा पुलिस मामले में कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.

डॉ. मोमिन खान ने भी उठाया मामला

डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने भी बस पर पथराव का वीडियो साझा कर घटना को अस्वीकार्य बताया. उन्होंने हरियाणा पुलिस से तत्काल कार्रवाई करने और जम्मू-कश्मीर सरकार से इस मामले में हरियाणा सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने की अपील की. उन्होंने कारोबार और रोजगार के लिए मेहनत कर रहे युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई.

उनकी ओर से साझा किए गए वीडियो में एक युवक दावा करता है कि बस चालक के साथ मारपीट की गई और बस की चाबी निकाल ली गई थी. युवक ने यह भी आरोप लगाया कि वाहन पर कई बार पत्थर फेंके गए. हालांकि, इन दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

पुलिस ने क्या बताया?

बुटाना थाना प्रभारी विपिन कुमार के अनुसार, घटना रात करीब 12 से 12:30 बजे के बीच की है. जम्मू-कश्मीर नंबर की बस डिवाइन स्टार ढाबे की पार्किंग में खड़ी थी. इसी दौरान एक कार को साइड में करने को लेकर कार चालक और बस में सवार एक यात्री के बीच बहस हो गई.

थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों के लोगों ने शराब पी रखी थी. विवाद बढ़ने के दौरान बस पर ईंटें और पत्थर फेंके गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया था और वे वहां से चले गए.

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में किसी भी पक्ष ने अब तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है. शिकायत मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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