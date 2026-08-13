CJI Surya Kant: सीजेआई का विरोध करना छात्रों को पड़ा भारी, BCI ने लिया बड़ा फैसला, अभिजीत दीपके ने कहा – क्या होगा अगर…

NALSAR University Convocation: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया है कि वे NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के 2026 बैच के किसी भी लॉ ग्रेजुएट का वकील के तौर पर एनरोलमेंट (पंजीकरण) अगले आदेश तक रोक दें. यह कदम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस सूर्य कांत की भागीदारी के खिलाफ कथित तौर पर चलाए गए एक संगठित अभियान के बाद उठाया गया है.

यह निर्देश बार काउंसिल के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने जारी किया. उन्होंने कहा कि काउंसिल ने NALSAR के दीक्षांत समारोह को लेकर चलाए गए संगठित अभियान के बारे में पब्लिक डोमेन में मौजूद रिपोर्ट और जानकारी पर ध्यान दिया है.

अभिजीत दीपके ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या होगा अगर सभी कानूनी कॉकरोच एक साथ आ जाएं?

What if all legal cockroaches come together? https://t.co/mzqrL2a904 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 13, 2026







बार काउंसिल ने मांगी रिपोर्ट

बार काउंसिल ने यूनिवर्सिटी से तीन दिनों के भीतर एक प्रमाणित तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है और कहा है कि वाइस-चांसलर द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद 19 अगस्त को इस मामले पर विचार किया जाएगा. काउंसिल ने NALSAR से कहा है कि वह उन लोगों की पहचान करे जो कथित तौर पर इस अभियान को शुरू करने, उसका ड्राफ्ट तैयार करने, उसे फैलाने, कोऑर्डिनेट करने या लोगों को जुटाने में शामिल थे.

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काउंसिल ने विरोध करने वालों का मांगा ब्यौरा

काउंसिल ने उन लोगों का विवरण भी मांगा है जो मीटिंग आयोजित करने, मीडिया से बातचीत करने, सोशल मीडिया या कोऑर्डिनेशन के लिए इस्तेमाल किए गए संगठित समूहों को संभालने, या दीक्षांत समारोह या CJI से जुड़े किसी भी कार्यक्रम के बहिष्कार, बाधा डालने, व्यवधान पैदा करने या संगठित रूप से शामिल न होने का प्रस्ताव या लोगों को जुटाने में शामिल थे.

बार काउंसिल ने मांगी जानकारी

बार काउंसिल ने इस बारे में भी जानकारी मांगी है कि क्या कोई स्टूडेंट बॉडी, स्टूडेंट बार काउंसिल, स्टूडेंट्स यूनियन या कोई अन्य मान्यता प्राप्त छात्र संगठन इस अभियान को शुरू करने, उसे मंजूरी देने, कोऑर्डिनेट करने या फैलाने में शामिल था. यूनिवर्सिटी से यह भी बताने को कहा गया है कि क्या कोई फैकल्टी मेंबर, रिसर्च स्कॉलर, पूर्व छात्र या बाहरी व्यक्ति इस अभियान को शुरू करने, उसका ड्राफ्ट तैयार करने, कोऑर्डिनेट करने, सलाह देने या उसे आगे बढ़ाने में शामिल था.

यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के कॉकरोच वाली टिप्पणी के बाद ही कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की गई थी.

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