Bank Holidays: जून में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक! पहले ही निपटा लें जरूरी काम; देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट

June Bank Holidays: जून महीने में बैंकिंग सेवाएं काफी प्रभावित रहने वाली हैं क्योंकि कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आपका कोई जरूरी बैंकिंग काम जैसे लेन-देन, चेक क्लीयरेंस या अन्य फाइनेंशियल काम पेंडिंग है, तो उसे समय रहते निपटा लेना बेहतर होगा. अलग-अलग राज्यों और त्योहारों के कारण इन दिनों बैंक बंद रहेंगे, जिससे ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए पहले ही पूरी छुट्टियों की लिस्ट देखकर अपनी बैंकिंग प्लानिंग कर लें, ताकि आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सके.
शनिवार-रविवार की छुट्टी
- 7 जून रविवार
- 13 जून – दूसरे शनिवार
- 14 जून – रविवार
- 21 जून – रविवार
- 27 जून – चौथे शनिवार
- 28 जून – रविवार
त्योहारों के कारण बैंक रहेंगे बंद
- 26 जून- मुहर्रम
- 15 जून – राजा संक्रांति (भुवनेश्वर)
- 15 जून – YMA डे (अइजोल)
- 30 जून – रेमना नी पर्व
- 17 जून – महाराणा प्रताप जयंती (हरियाणा)
- 18 जून – श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस (पंजाब)
- 29 जून – संत गुरु कबीर दास की जयंती (पंजाब, हरियाणा और शिमला)
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डिजिटल सेवाएं रहेंगी जारी
हॉलिडे वाले दिन बैंक पूरी तरह बंद रहने वाले हैं. चेक क्लियरेंस, कैश जमा और ड्राफ्ट का काम भी नहीं किया जाएगा. साथ ही बैंकिंग की अन्य सेवाएं भी नहीं मिलेंगी. इसलिए अगर आपकों बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो पहले से ही निपटा लें. बैंक शाखा बंद रहेंगी, लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी. आप
UPI, गूगल पे, फोनपे आदी के जरिए लेन-देन कर सकते हैं. साथ ही एटीएम से पैसे भी निकाले जा सकते हैं.
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