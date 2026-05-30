Bank Holidays in June: जून में कई दिन बंद रहेंगे बैंक! RBI ने जारी की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bank Holidays in June: जून में नेशनल, रीजनल और धार्मिक छुट्टियों की वजह से पूरे भारत में बैंक कई दिनों तक बंद रहेंगे. जो कस्टमर SBI, HDFC बैंक और दूसरे बैंकों की ब्रांच में जाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें छुट्टियों का शेड्यूल पहले से देख लेना चाहिए. RBI के हॉलिडे कैलेंडर में बताए गए दिनों में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की ब्रांच में बैंकिंग काम बंद रहेंगे. कुछ बैंक हॉलिडे कुछ खास राज्यों या इलाकों के लिए होते हैं, लेकिन देश भर में गजेटेड नेशनल हॉलिडे पर बैंक ब्रांच बंद रहती हैं. कस्टमर छुट्टियों के दौरान भी डिजिटल बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीधे ब्रांच में जाकर बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाएंगे.

जून में इन तारीखों पर बंद रहेंगे बैंक

RBI के हॉलिडे कैलेंडर में, कुछ दिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बैंकों के लिए नॉन-वर्किंग डेज़ के तौर पर मार्क किए गए हैं, और कुछ “क्लोज़र ऑफ़ बैंक अकाउंट्स” एक्ट के तहत. जून 2026 में छुट्टियों की पूरी लिस्ट यहाँ दी गई है:

15 जून: आइज़ोल में यंग मिज़ो एसोसिएशन (YMA) की स्थापना के उपलक्ष्य में बैंक बंद रहेंगे. उसी दिन राजा संक्रांति के लिए भुवनेश्वर में भी बैंक बंद रहेंगे.

25 जून: मुहर्रम की वजह से विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे.

26 जून: मुहर्रम की वजह से अगरतला, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची और श्रीनगर में बैंकिंग कामकाज बंद रहेगा.

29 जून: संत गुरु कबीर जयंती मनाने के लिए शिमला में बैंक बंद रहेंगे.

30 जून: ‘रेमना नी’ नाम की रीजनल पब्लिक छुट्टी मनाने के लिए आइजोल में बैंक बंद रहेंगे.

शनिवार और रविवार की छुट्टियां

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड बैंक हर दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ महीने के हर रविवार को ज़रूरी तौर पर बंद रहेंगे. इसका मतलब है कि कस्टमर इन दिनों सर्विस लेने के लिए बैंक ब्रांच नहीं जा पाएंगे. इस महीने चार रविवार हैं, इसलिए 7, 14, 21 और 28 जून को बैंक बंद रहेंगे. रविवार के अलावा, 13 जून (दूसरा शनिवार) और 27 जून (चौथा शनिवार) को भी बैंक बंद रहेंगे.

छुट्टियों में ऑनलाइन बैंकिंग खुली रहेगी

बैंक की छुट्टियों के दौरान, पूरे देश में ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस उपलब्ध हैं. कस्टमर इन सर्विस का इस्तेमाल आसान फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के लिए कर सकते हैं. पेमेंट करने और दूसरों से पैसे लेने के लिए UPI या संबंधित बैंक के ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये सर्विस 24/7 चलती हैं, चाहे बैंक खुले हों या नहीं. हालांकि, कभी-कभी, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के कारण ये सर्विस बंद हो सकती हैं, जिसके बारे में बैंक आपको पहले से बता देंगे. NEFT/RTGS ट्रांसफर फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट रिक्वेस्ट फॉर्म और चेकबुक फॉर्म का इस्तेमाल करके भी फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट की जा सकती है. इन ऑप्शन के अलावा, कार्ड सर्विस के ज़रिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ATM कार्ड भी लिए जा सकते हैं. अकाउंट मेंटेनेंस फॉर्म, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करना और लॉकर के लिए अप्लाई करने जैसी सर्विस भी उपलब्ध हैं.