सभी मांगों पर बनी सहमति… जेपी नड्डा के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP का बड़ा एलान, खत्म हुआ जंतर-मंतर पर आंदोलन

JP Nadda Saurav Das Press Conference: NEET पेपर लीक और देश की परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर पिछले 36 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवार को सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद अपना धरना-प्रदर्शन वापस लेने का एलान कर दिया.

संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार ने उनकी सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है और तय समयसीमा के भीतर उन्हें लागू करने का भरोसा दिया है. इसके बाद प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने घर लौटने की अपील की गई.

CJP ने किया आंदोलन समाप्त करने का एलान

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि संगठन सरकार के आश्वासन पर भरोसा करते हुए आंदोलन समाप्त कर रहा है.

कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन से बातचीत के बाद, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमारी लंबी बातचीत हुई. वे एक लिखा हुआ ड्राफ्ट लाए थे जिसमें उन्होंने आंदोलन में चल रहे केस के बारे में चार पॉइंट्स बताए थे. इसके साथ ही, हमने बाकी दो मांगों पर भी बात की: कोई बदले की कार्रवाई न की जाए, मुआवजा दिया जाए, और उनके पांच पॉइंट वाले चार्टर पर विचार किया जाए. हम उन्हें FIR की कॉपी देंगे, और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. दूसरी बात जो कही गई है, वह यह है कि मुआवजे के बारे में सरकार ने साफ कहा है कि हमें भी सहानुभूति है. हम सभी ने कहा है कि नियम-कानून के हिसाब से मुआवजा मिलेगा, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, उन्हें दिया जाएगा.

#WATCH | Delhi: After talks with Cockroach Janta Party delegation, Union Minister JP Nadda says, “We had a long conversation today. They brought a written draft in which they made four points about the ongoing cases in agitation. Along with that, we discussed the other two… pic.twitter.com/H1ImnechUm — ANI (@ANI) July 25, 2026

एजुकेशन रिफॉर्म्स पर आगे की चर्चा

बातचीत के दौरान, CJP ने एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स के बारे में सरकार को एक पांच-पॉइंट चार्टर भी सौंपा. केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि सरकार इस चार्टर की स्टडी करेगी और CJP डेलीगेशन के साथ बातचीत जारी रखेगी. उन्होंने कहा, “एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में आपने जो चार्टर सौंपा है, उसकी स्टडी की जाएगी और आपके डेलीगेशन के साथ उस पर डिटेल में चर्चा की जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, एजुकेशन रिफॉर्म्स के मुद्दे पर सरकार और CJP के बीच अगली मीटिंग करीब चार हफ्तों में होने की उम्मीद है.

मुआवजे पर भी सहमति

CJP ने NEET पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले कैंडिडेट्स के परिवारों के लिए ₹1 करोड़ के मुआवज़े की मांग भी उठाई थी. CJP के स्पोक्सपर्सन आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार नियमों के मुताबिक प्रभावित परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा और सम्मानजनक मुआवज़ा देने पर सहमत हो गई है. सौरव दास ने यह भी कहा कि सरकार ने NEET से जुड़े सुसाइड केस में सुसाइड करने वालों के परिवारों को मुआवज़ा देने का भरोसा दिया है. सरकार द्वारा अपनी मुख्य मांगें मान लेने और दूसरे मुद्दों पर लिखित भरोसा मिलने के बाद CJP ने अपना प्रोटेस्ट खत्म करने का फैसला किया. हालांकि, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने साफ किया कि वे इस उम्मीद के साथ विरोध खत्म करने का फैसला कर रहे हैं कि सरकार तय समय में अपने सभी वादे पूरे करेगी.