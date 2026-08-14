स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली एम्स में भर्ती, आखिर ऐसा क्या हुआ? राजनीतिक जगत में हलचल, जानें हेल्थ अपडेट

अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को बेचैनी महसूस होने के बाद एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया. जेपी नड्डा की जांच की गई और कोरोनरी एंजियोग्राफी सहित कई टेस्ट किए गए. एम्स ने बताया कि उनकी हालत अभी स्थिर है और उन्हें निगरानी के लिए कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया है.

AIIMS ने क्या दी जानकारी?

AIIMS के एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, ‘माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा की बेचैनी की जांच 13 अगस्त 2026 की शाम को कोरोनरी एंजियोग्राफी समेत कई टेस्ट से की गई. वह अभी स्टेबल हैं और उन्हें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती कराया गया है.’

Union Minister JP Nadda was evaluated for uneasiness with tests, including a coronary angiography, on the evening of 13th August 2026. He is currently stable and admitted for observation in the Dept of Cardiology: AIIMS, Delhi pic.twitter.com/NDduMvlBqy — ANI (@ANI) August 14, 2026

जेपी नड्डा के बारे में

जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के रहने हैं. उनका जन्म 2 दिसंबर 1960 को बिहार के पटना में हुआ था. उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से BA किया और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की.

उन्होंने अपने करियर के शुरुआती सालों में, नड्डा ने एक्टिविस्ट जय प्रकाश नारायण के चलाए गए अलग-अलग आंदोलनों में एक्टिव रूप से हिस्सा लिया. 1989 में, उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया. 1991 में, नड्डा को BJP की यूथ विंग, भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) का प्रेसिडेंट चुना गया. हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली जीतने और लीडर ऑफ़ अपोज़िशन बनने के बाद नड्डा ने 1993 में चुनावी मैदान में डेब्यू किया. साल 2010 में, नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया. 2012 में वे पहली बार राज्यसभा MP चुने गए. वे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं.

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