जेपी नड्डा की सेहत को लेकर बड़ी खबर! AIIMS में डॉक्टरों की निगरानी में हैं केंद्रीय मंत्री, कैसी है हालत?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री जेपी नड्डा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ऑब्ज़र्वेशन में हैं. बेचैनी महसूस होने के बाद उन्हें 13 अगस्त की शाम को AIIMS में भर्ती कराया गया था. उनके कई टेस्ट और कोरोनरी एंजियोग्राफी हुई, जिसमें उनकी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज का पता चला, जिसके बाद एंजियोप्लास्टी की गई. हालांकि, अब उनकी हालत स्थिर है.

AIIMS ने क्या जानकारी दी?

डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नज़र रख रहे हैं. उनकी हालत में सुधार होने के बाद ही उन्हें डिस्चार्ज करने का फ़ैसला किया जाएगा. AIIMS की एक प्रेस रिलीज में कहा गया, ‘केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की 17 अगस्त 2026 को एंजियोप्लास्टी हुई और उनकी हालत स्थिर है और वे नई दिल्ली के AIIMS के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में निगरानी में हैं.’ अस्पताल ने बताया कि इससे पहले नड्डा को बेचैनी महसूस होने के बाद एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था. उनकी जांच की गई और कोरोनरी एंजियोग्राफी समेत कई टेस्ट किए गए. जांच के बाद, नड्डा को ऑब्ज़र्वेशन के लिए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया. अस्पताल ने कहा कि उनकी हालत अभी स्थिर है.

Official statement by AlIMS, New Delhi regarding the health status of Hon’ble Union Minister of Health and Family Welfare, Shri J.P. Nadda. pic.twitter.com/uskN2kNREc — AIIMS, New Delhi 🇮🇳 (@aiims_newdelhi) August 18, 2026

गृहमंत्री अमित शाह और सीएम रेखा गुप्ता ने की मुलाकात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को उनसे मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केंद्रीय मंत्री से मिल सकते हैं. आपको बता दें कि तबीयत बिगड़ने से पहले, स्वास्थ्य मंत्री ने मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत गुरुवार को अपने घर पर तिरंगा फहराया था.

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