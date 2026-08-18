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जेपी नड्डा की सेहत को लेकर बड़ी खबर! AIIMS में डॉक्टरों की निगरानी में हैं केंद्रीय मंत्री, कैसी है हालत?

JP Nadda Health Update: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की 17 अगस्त को नई दिल्ली के AIIMS में एंजियोप्लास्टी हुई और उनकी हालत स्थिर है. अस्पताल ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 18, 2026 2:49:01 PM IST

जेपी नड्डा हेल्थ अपडेट
जेपी नड्डा हेल्थ अपडेट


केंद्रीय शिक्षा मंत्री जेपी नड्डा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ऑब्ज़र्वेशन में हैं. बेचैनी महसूस होने के बाद उन्हें 13 अगस्त की शाम को AIIMS में भर्ती कराया गया था. उनके कई टेस्ट और कोरोनरी एंजियोग्राफी हुई, जिसमें उनकी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज का पता चला, जिसके बाद एंजियोप्लास्टी की गई. हालांकि, अब उनकी हालत स्थिर है. 

AIIMS ने क्या जानकारी दी?

डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नज़र रख रहे हैं. उनकी हालत में सुधार होने के बाद ही उन्हें डिस्चार्ज करने का फ़ैसला किया जाएगा. AIIMS की एक प्रेस रिलीज में कहा गया, ‘केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की 17 अगस्त 2026 को एंजियोप्लास्टी हुई और उनकी हालत स्थिर है और वे नई दिल्ली के AIIMS के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में निगरानी में हैं.’ अस्पताल ने बताया कि इससे पहले नड्डा को बेचैनी महसूस होने के बाद एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था. उनकी जांच की गई और कोरोनरी एंजियोग्राफी समेत कई टेस्ट किए गए. जांच के बाद, नड्डा को ऑब्ज़र्वेशन के लिए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया. अस्पताल ने कहा कि उनकी हालत अभी स्थिर है.

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यह खबर भी पढ़ें: अंपायर का सिर उड़ा दिया था… DSP सिराज का ऐसा बुलेट थ्रो, जब मैदान पर खिलाड़ी ही नहीं, कमेंटेटर भी हुए हैरान

Tags: JP NaddaJP Nadda Health Update
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