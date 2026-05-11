Presidential Election 2027: बंगाल के जीत का राष्ट्रपति चुनाव में कैसे मिलेगा फायदा? आसान हुई NDA की राह; विपक्ष के उड़े होश

Presidential Election 2027: BJP ने विधानसभा चुनावों में ज़बरदस्त जीत हासिल की, जिसमें पश्चिम बंगाल में दो-तिहाई से ज़्यादा सीटों के साथ उसकी पहली जीत भी शामिल है. राज्यसभा में उसकी बढ़ी हुई संख्या पार्टी को अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव में लगभग मनमानी ताकत देगी. लोकसभा चुनावों में बहुमत खोने के बाद 2014 से उसका दबदबा शक के दायरे में आ गया था.

BJP अपने NDA सहयोगियों के ज़रिए महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार जैसे तीन बड़े राज्यों में दबदबा रखती है जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुने गए उम्मीदवारों के लिए उत्तर प्रदेश के बाद तीन सबसे ज़रूरी विधानसभाएं हैं. हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में BJP की सीटों की संख्या 303 से घटकर 240 हो गई.

राष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA का गणित

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के आर्टिकल 54 और 55 के तहत होता है. नॉमिनेटेड सासंद को छोड़कर, संसद और विधानसभाओं के सभी चुने हुए सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं. पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में वोटिंग के बराबर अधिकार होते हैं, लेकिन हर सासंद के वोट की वैल्यू एक जैसी होती है (2022 में 700), MLA के वोट का वेट उस असेंबली की आबादी के हिसाब से अलग-अलग होता है (1971 के सेंसस के हिसाब से).

UP के विधायक की वोट पावर

2022 में प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश के MLA की वोट वैल्यू 208 थी, जो सिक्किम के MLA (7) से लगभग 30 गुना ज़्यादा है. यह आंकड़ा अगले साल भी लगभग वैसा ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि सेंसस डेटा एक जैसा रहता है और खाली सीटों को छोड़कर असेंबली सीटों की संख्या भी एक जैसी रहती है.

हालांकि, लोकसभा सीटों में कमी से BJP को 44,100 वोटों का नुकसान हुआ, जिससे 2022 के इलेक्टोरल कॉलेज में उसकी स्थिति और खराब हो गई, जिसमें कुल 1,086,431 सीटें हैं. असेंबली इलेक्शन में खराब परफॉर्मेंस से BJP की अपने साथियों के साथ भी अपनी बात मनवाने की काबिलियत कमज़ोर हो सकती थी.

लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद, BJP 272 का आंकड़ा पार करने के लिए TDP और जेडीयू पर निर्भर थी. विपक्ष ने तुरंत इन दोनों क्षेत्रीय पार्टियों को BJP के बचने का “बेलआउट” बताया और जल्द ही गिरने की भविष्यवाणी की.

BJP अब मज़बूत स्थिति में है. हालांकि, दो साल से ज़्यादा समय बाद भी, BJP मज़बूत स्थिति में है. मुश्किल हालात के बावजूद, उसने हरियाणा में ज़बरदस्त जीत हासिल की, जिससे 243 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में NDA के सदस्यों की संख्या 125 से बढ़कर 202 हो गई. पश्चिम बंगाल में, अब उसके 77 के मुकाबले 207 MLA हैं.

अगले साल जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश बहुत अहम है, क्योंकि इसके 83,800 से ज़्यादा इलेक्टोरल वोट इलेक्टोरल कॉलेज में अहम असर रखते हैं.

BJP ने असेंबली चुनाव जीते

सभी मुश्किलों के बावजूद, BJP ने हरियाणा में बड़ी जीत हासिल की. इसके अलावा, 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र असेंबली में NDA की संख्या पिछले राष्ट्रपति चुनाव के समय 150 से बढ़कर 237 हो गई है, और 243 सदस्यों वाली बिहार असेंबली में यह 125 से बढ़कर 202 हो गई है.पश्चिम बंगाल में अब इसके 77 MLA हैं, जो 207 हैं.अगले साल जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले UP सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इसके इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती 83,800 से ज़्यादा है.