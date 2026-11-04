पत्नी के बगल में सोया पति, रातभर ऐसा क्या हुआ? जिसका पता 1 साल बाद चला तो उड़ गए होश

Jodhpur Crime: राजस्थान के जोधपुर से ‘प्यार, पत्नी और बेवफाई’ का मामला सामने आया है. शादी की सालगिरह से लौटा पति रात में सोया, लेकिन सुबह उसका शव मिला. इसमें रोचक बात यह है कि जांच के बाद डेढ़ साल बाद पत्नी समेत तीन पर FIR दर्ज की गई और अब गिरफ्तार किया गया. जान गंवाने वाले शख्स का नाम युद्धिष्ठिर है. युधिष्ठिर और उसकी पत्नी दिव्या 17 फरवरी, 2025 की रात को डॉक्टर मार्कण्डेय भरत की शादी की सालगिरह के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. आयोजन शाम का था, इसलिए रात करीब 8 से 9 बजे दोनों अपने फ्लैट पर लौट आए. इसके बाद दिव्या ने भोजन बनाया और दोनों ने साथ खाना खाया. रात में दोनों सो गए.

वहीं, न्यायालय में पेश परिवाद के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत एफआईआर दर्ज की और अब थानाधिकारी देवेंद्र सिंह के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है. युद्धिष्ठिर के पिता आसाराम को शुरू से ही अपनी बहू दिव्या पर शक था. इस पर आसाराम ने बहू के अलावा उसके पिता हड़मानराम और मामा बजरंग पर नशीली गोलियां खिलाकर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया.

पिता ने अपनी शिकायत में बताया था कि मौत से पहले हुई घटनाओं, कथित बातचीत और मोबाइल की सर्च हिस्ट्री का भी जिक्र किया है. आसाराम ने परिवाद में आरोप लगाया कि तीनों ने आपसी साजिश के तहत उनके बेटे की हत्या की. युधिष्ठिर एसएलबीएस कॉलेज डांगियावास में बीएनवाईएस तृतीय वर्ष का विद्यार्थी था. शादी होने बाद वह अपनी पत्नी दिव्या के साथ पावटा बी. रोड स्थित सोनल अपार्टमेंट में रहता था. मौत 17 और 18 फरवरी 2025 की रात की बताई गई है. पिता का आरोप है कि दिव्या पहले किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करना चाहती थी और यह बात छिपाकर युधिष्ठिर से उसका विवाह कराया गया था.

कैसे की दिव्या ने पति की हत्या

युद्धिष्ठिर की मौत के बाद पिता ने एक और अहम आरोप लगाया. उनका कहना है कि बेटे की मौत के करीब 5 दिन बाद उसकी जेठाणी मंजू ने दिव्या से मौत का कारण पूछा था. इस पर दिव्या ने कथित तौर पर बताया कि उन्होंने 3-3 नशीली गोलियां खाई थीं, जिसके कारण युधिष्ठिर की मौत हो गई. एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि युधिष्ठिर की मौत से करीब आधा घंटा पहले दिव्या की अपने मामा बजरंग से फोन पर बातचीत हुई थी. जाहिर है यह वार्तालाप भी संदेश के दायरे में है.