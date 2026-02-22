Home > देश > शादी से एक दिन पहले जोधपुर की 2 बहनों ने गवाई जान, पुलिस ने रुकवाया अंतिम ससंकार

Jodhpur sisters wedding Suicide: जोधपुर से एक बेहद हैरान करने वाली खबर आ रही है, जहां पर दो बहनों की शादी होने वाली थी और उससे पहले ही दोनों ने सुसाइड कर लिया. आइए जानते हैं कि क्या है वजह?

By: sanskritij jaipuria | Published: February 22, 2026 4:59:03 PM IST

Jodhpur sisters wedding Suicide: जोधपुर के मणाई गांव में एक परिवार उस समय गहरे दुख में डूब गया, जब उनकी दो बेटियों की एक ही दिन अचानक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, 25 साल की शोभा और 23 साल की विमला ने कथित तौर पर किसी विषैले पदार्थ का सेवन किया.

शोभा और विमला शनिवार को शादी करने वाली थीं. परिवार में शुक्रवार रात से ही शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं. उसी समय ये दुखद घटना हुई. परिवार के सदस्यों ने दोनों बहनों को तुरंत जोधपुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

 परिवार और पुलिस की कार्रवाई

एडीसीपी (वेस्ट) रोशन मीणा ने बताया कि घर में शादी की खुशियां देर रात तक चल रही थीं. करीब मध्यरात्रि दोनों बहनें सोने चली गईं. सुबह लगभग 4 बजे उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई. परिवार वाले उन्हें पास के अस्पताल लेकर गए. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद उनके शव घर लाए गए और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई.

जब पुलिस को सूचना मिली, तो उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर अंतिम संस्कार रोक दिया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया और बाद में परिवार को सौंप दिया गया.

 शुरुआती जांच और आगे की प्रक्रिया

प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि दोनों बहनों की मौत विषैले पदार्थ के सेवन के कारण हुई हो सकती है. हालांकि, मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा. अब तक घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है.

Tags: rajasthan news
