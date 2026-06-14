Home > क्राइम > नौकरी की तलाश में हैं तो सावधान! ईमेल पर आया हर जॉब ऑफर असली नहीं होता! ऐसे पहचानें सही और नकली

नौकरी की तलाश में हैं तो सावधान! ईमेल पर आया हर जॉब ऑफर असली नहीं होता! ऐसे पहचानें सही और नकली

Fake Job Offe: डिजिटल भर्ती के बढ़ते चलन के साथ फर्जी जॉब ऑफर और ऑनलाइन जॉब स्कैम के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार ईमेल एड्रेस की जांच, पैसे मांगने वाले ऑफर से दूरी, कंपनी की ऑनलाइन मौजूदगी की पुष्टि, अवास्तविक सैलरी ऑफर पर संदेह और दस्तावेजों की बारीकी से जांच करके ऐसे फ्रॉड से बचा जा सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 14, 2026 5:47:29 PM IST

ईमेल पर आए जॉब ऑफर की करें पहचान
ईमेल पर आए जॉब ऑफर की करें पहचान


Fake Job Offe: आज के समय में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में जब किसी उम्मीदवार के ईमेल पर नौकरी का ऑफर या जॉइनिंग लेटर आता है तो वह उसे बिना ज्यादा जांच-पड़ताल किए असली मान लेता है. साइबर ठग इसी जल्दबाजी और उम्मीद का फायदा उठाकर लोगों को फर्जी जॉब ऑफर के जाल में फंसा रहे हैं.

जॉब ऑफर की सच्चाई जांचना बेहद जरूरी

डिजिटल भर्ती प्रक्रिया ने कंपनियों और उम्मीदवारों दोनों के लिए सुविधाएं बढ़ाई हैं, लेकिन इसके साथ ऑनलाइन जॉब फ्रॉड के मामलों में भी तेजी से इजाफा हुआ है. ठग बड़ी कंपनियों के नाम, आकर्षक वेतन पैकेज और शानदार सुविधाओं का लालच देकर लोगों से पैसे और निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में किसी भी जॉब ऑफर पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जांचना बेहद जरूरी हो जाता है.

You Might Be Interested In

सबसे पहले जांचें ईमेल भेजने वाले का पता

किसी भी जॉब ऑफर की जांच का पहला कदम ईमेल एड्रेस को ध्यान से देखना है. प्रतिष्ठित कंपनियां आमतौर पर अपने आधिकारिक डोमेन वाले ईमेल से संपर्क करती हैं. यदि ईमेल किसी फ्री सर्विस या अजीब स्पेलिंग वाले पते से आया है तो यह संदेह की बात हो सकती है. कई बार ठग कंपनी के नाम से मिलता-जुलता ईमेल बनाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं. इसलिए ईमेल एड्रेस की एक-एक स्पेलिंग पर ध्यान देना जरूरी है.

नौकरी के बदले पैसे मांगे जाएं तो हो जाएं सतर्क

असली कंपनियां भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों से रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रेनिंग फीस या किसी अन्य नाम पर भुगतान नहीं मांगतीं. यदि किसी जॉब ऑफर में नौकरी पक्की करने या प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए पैसे जमा करने को कहा जा रहा है, तो यह फर्जीवाड़े का संकेत हो सकता है. ऐसे मामलों में तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए.

कंपनी की ऑनलाइन मौजूदगी जरूर जांचें

किसी भी ऑफर को स्वीकार करने से पहले संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट और ऑनलाइन रिव्यू की जांच करना जरूरी है. अगर कंपनी की वेबसाइट नहीं मिल रही है, उसके बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है या उसकी डिजिटल उपस्थिति बेहद कमजोर है, तो ऐसे ऑफर पर भरोसा करने से बचना चाहिए. असली कंपनियों की पहचान और जानकारी आमतौर पर इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध होती है.

बिना इंटरव्यू बड़ी सैलरी का ऑफर हो सकता है जाल

अगर किसी उम्मीदवार को बिना इंटरव्यू, बिना अनुभव और बिना किसी मूल्यांकन प्रक्रिया के बेहद आकर्षक वेतन और शानदार सुविधाओं का ऑफर दिया जा रहा है, तो यह सावधानी बरतने का संकेत है. फर्जी भर्ती करने वाले अक्सर लोगों को जल्दी आकर्षित करने के लिए ऊंची सैलरी और विशेष लाभों का लालच देते हैं. ऐसे ऑफर को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जांच जरूरी है. फर्जी जॉब ऑफर और नकली जॉइनिंग लेटर में अक्सर भाषा, स्पेलिंग, व्याकरण और फॉर्मेटिंग से जुड़ी गलतियां देखने को मिलती हैं. इसके अलावा कंपनी का लोगो धुंधला होना, पता अधूरा होना या दस्तावेज में पेशेवर गुणवत्ता की कमी होना भी फर्जीवाड़े की ओर इशारा कर सकता है. किसी भी दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना और उसकी जांच करना जरूरी है.

लिंक पर क्लिक करने से पहले करें सत्यापन

कई जॉब स्कैम ईमेल में ऐसे लिंक भेजे जाते हैं जो उम्मीदवारों की निजी जानकारी चुराने के लिए बनाए जाते हैं. किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांच लें. इसके साथ ही अपनी बैंक डिटेल, आधार नंबर, पासवर्ड, ओटीपी या अन्य संवेदनशील जानकारी किसी भी व्यक्ति या संस्था के साथ साझा न करें. यदि ऑफर पर संदेह हो तो कंपनी के आधिकारिक नंबर या वेबसाइट के माध्यम से सीधे संपर्क करके उसकी पुष्टि करें.

बढ़ते जॉब स्कैम के दौर में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव

ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया जितनी आसान हुई है, साइबर अपराधियों के लिए लोगों तक पहुंच बनाना भी उतना ही आसान हो गया है. इसलिए किसी भी नौकरी के अवसर को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल करना आवश्यक है. थोड़ी सी सतर्कता आपको आर्थिक नुकसान और पहचान की चोरी जैसी गंभीर समस्याओं से बचा सकती है.

Tags: fake job offeronline recruitment fraud
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कम कीमत में बड़ा फायदा! सिर्फ 189 रुपये में Jio...

June 14, 2026

कनिका मान के गोवा वेकेशन की तस्वीरें

June 14, 2026

शरवरी वाघ की अपकमिंग फिल्म

June 14, 2026

बिना बाल काटे खत्म करें दोमुंहे बाल! जानिए आसान घरेलू...

June 14, 2026

Netflix की इन थ्रिलर सीरीज और फिल्मों को देखकर हो...

June 13, 2026

glowing और healthy स्किन के लिए जरूरी हैं ये विटामिन्स

June 13, 2026
नौकरी की तलाश में हैं तो सावधान! ईमेल पर आया हर जॉब ऑफर असली नहीं होता! ऐसे पहचानें सही और नकली

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नौकरी की तलाश में हैं तो सावधान! ईमेल पर आया हर जॉब ऑफर असली नहीं होता! ऐसे पहचानें सही और नकली
नौकरी की तलाश में हैं तो सावधान! ईमेल पर आया हर जॉब ऑफर असली नहीं होता! ऐसे पहचानें सही और नकली
नौकरी की तलाश में हैं तो सावधान! ईमेल पर आया हर जॉब ऑफर असली नहीं होता! ऐसे पहचानें सही और नकली
नौकरी की तलाश में हैं तो सावधान! ईमेल पर आया हर जॉब ऑफर असली नहीं होता! ऐसे पहचानें सही और नकली